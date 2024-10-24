С 1 ноября 2024 года застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить

В текущем году в РФ вступили в силу новые нормы, регулирующие остекление балконов и лоджий. Эти изменения касаются всех владельцев квартир, которые планируют модернизировать свои балконы.

В зависимости от вида работ, некоторые изменения можно выполнять без разрешения, тогда как для других потребуется предварительное согласование с соответствующими органами.

Что можно сделать без разрешения?

Некоторые виды остекления и модернизации балконов можно проводить без предварительного согласования. Главное требование — это сохранение архитектурного облика здания и отсутствие изменений в его конструктивных элементах.

Энергоэффективное остекление.

Утепление стен.

Установка стеклопакетов.

Некоторые работы по модернизации балконов требуют официального разрешения, особенно если они затрагивают внешний вид здания или его конструкцию.

Для проведения работ, которые требуют согласования, необходимо пройти несколько этапов:

Владелец квартиры должен обратиться в соответствующие органы с заявлением о намерении провести работы.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие права собственности, а также проект перепланировки, если изменения касаются конструктивных элементов здания.

В некоторых случаях может потребоваться согласование с соседями или управляющей компанией, особенно если изменения касаются общего имущества дома.

Несоблюдение новых правил может привести к штрафам.