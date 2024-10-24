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С 1 ноября 2024 года застекленные балконы под запретом: требуют снести и запрещают восстановить

В текущем году в РФ вступили в силу новые нормы...

laminarts.ru

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В текущем году в РФ вступили в силу новые нормы, регулирующие остекление балконов и лоджий. Эти изменения касаются всех владельцев квартир, которые планируют модернизировать свои балконы.

В зависимости от вида работ, некоторые изменения можно выполнять без разрешения, тогда как для других потребуется предварительное согласование с соответствующими органами.

Что можно сделать без разрешения?

Некоторые виды остекления и модернизации балконов можно проводить без предварительного согласования. Главное требование — это сохранение архитектурного облика здания и отсутствие изменений в его конструктивных элементах.

  • Энергоэффективное остекление.
  • Утепление стен.
  • Установка стеклопакетов.

Некоторые работы по модернизации балконов требуют официального разрешения, особенно если они затрагивают внешний вид здания или его конструкцию.

Для проведения работ, которые требуют согласования, необходимо пройти несколько этапов:

  • Владелец квартиры должен обратиться в соответствующие органы с заявлением о намерении провести работы.
  • К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие права собственности, а также проект перепланировки, если изменения касаются конструктивных элементов здания.
  • В некоторых случаях может потребоваться согласование с соседями или управляющей компанией, особенно если изменения касаются общего имущества дома.

Несоблюдение новых правил может привести к штрафам.

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