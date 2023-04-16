Новости России
· Служба новостей

Российские бойцы под Херсоном захватили немецкий Leopard: то, что они с ним сделали, заставило и немцев, и Зеленского нервно вздрогнуть

РИАН: бойцы ВС РФ захватили один танк Leopard под Херсоном и сделали с ним невероятное
Российские бойцы под Херсоном захватили немецкий Leopard: то, что они с ним сделали, заставило и немцев, и Зеленского нервно вздрогнуть

Фото: открытые источники

Российские военные смогли захватить под Херсоном немецкий танк Leopard, который ВСУ получили в рамках пакета помощи от Запада. Офицер с позывным "Сокол" рассказал РИА Новости, что россияне приняли решение просто утопить вражескую технику в болоте.

На танк диверсанты вышли, заметив, откуда постоянно идут танковые обстрелы российских позиций.
После захвата танка Leopard стало понятно, что переправить его в тыл не получится, но не оставлять же добычу укровоинам! Россияне утопили немецкий танк в болоте и поделились кадрами.

Учитывая нехватку вооружений и у Зеленского, и в Европе в силу ее помощи Киеву, вероятно, данные кадры вызвали нервный тик в Германии, и у киевского режима.

""Леопарды" здесь, они уже в гостях", – прокомментировал российский офицер.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Российские бойцы под Херсоном захватили немецкий Leopard: то, что они с ним сделали, заставило и немцев, и Зеленского нервно вздрогнуть

Новости России

14 часов назад

«Придется делиться»: Пенсионеров, у которых есть невестка или зять, ждет большой сюрприз

как сделать сетку от тараканов под трубами раковины

Общество

11 часов назад

«Прекращаем работу с 17 апреля»: «Леруа Мерлен» и Fix Price приняли новое решение для всех россиян

Интересное

3 дня назад

Это нужно попробовать хотя бы раз в жизни: казанский ресторан представил новое меню с любопытными сочетаниями

фотосессия на лошадях в Санкт-Петербурге

Общество

19 часов назад

Покупать другую не захочется: Роскачество обнаружило топовую тушенку из натурального мяса

Новости России

12 часов назад

«С понедельника запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Новости России

15 часов назад

«Выходные решено перенести на другой месяц»: В майские праздники внесли изменения

Новости России

день назад

Официально. В Генштабе ВС РФ рассказали, возможна ли новая волна частичной мобилизации
Новости Казани
21 час назад

Пришел, чтобы победить: «Ак Барс» в шаге от получения четвертого Кубка Гагарина

Пришел, чтобы победить: «Ак Барс» в шаге от получения четвертого Кубка Гагарина

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане простились с сержантом Виктором Поляковым, погибшим на Украине в зоне СВО

Новости Казани

2 часа назад

Стало известно, смогут ли жители Татарстана получать электронные повестки в военкомат через "Госуслуги Татарстана"

Новости Казани

2 часа назад

В Казани кондуктор устроил драку с женщинами в автобусе

Новости Казани

2 часа назад

В Казани простились с Эдуардом Хайруллиным
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Казани в Ураза-байрам
Новости Казани
час назад

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Казани в Ураза-байрам

Новости Казани

3 часа назад

В 2023 году в Казани построят шесть соципотечных домов

Новости Казани

5 часов назад

В МЧС РТ напомнили о запрете на приготовление шашлыка в Татарстане

Новости Казани

6 часов назад

Заодно и погреемся: в Татарстане синоптики пообещали на наступившей неделе потепление до + 19 градусов
"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
6 дней назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани