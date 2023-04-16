РИАН: бойцы ВС РФ захватили один танк Leopard под Херсоном и сделали с ним невероятное

Российские военные смогли захватить под Херсоном немецкий танк Leopard, который ВСУ получили в рамках пакета помощи от Запада. Офицер с позывным "Сокол" рассказал РИА Новости, что россияне приняли решение просто утопить вражескую технику в болоте.

На танк диверсанты вышли, заметив, откуда постоянно идут танковые обстрелы российских позиций.

После захвата танка Leopard стало понятно, что переправить его в тыл не получится, но не оставлять же добычу укровоинам! Россияне утопили немецкий танк в болоте и поделились кадрами.

Учитывая нехватку вооружений и у Зеленского, и в Европе в силу ее помощи Киеву, вероятно, данные кадры вызвали нервный тик в Германии, и у киевского режима.