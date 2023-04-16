Российские бойцы под Херсоном захватили немецкий Leopard: то, что они с ним сделали, заставило и немцев, и Зеленского нервно вздрогнуть
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Российские военные смогли захватить под Херсоном немецкий танк Leopard, который ВСУ получили в рамках пакета помощи от Запада. Офицер с позывным "Сокол" рассказал РИА Новости, что россияне приняли решение просто утопить вражескую технику в болоте.
На танк диверсанты вышли, заметив, откуда постоянно идут танковые обстрелы российских позиций.
После захвата танка Leopard стало понятно, что переправить его в тыл не получится, но не оставлять же добычу укровоинам! Россияне утопили немецкий танк в болоте и поделились кадрами.
Учитывая нехватку вооружений и у Зеленского, и в Европе в силу ее помощи Киеву, вероятно, данные кадры вызвали нервный тик в Германии, и у киевского режима.
""Леопарды" здесь, они уже в гостях", – прокомментировал российский офицер.