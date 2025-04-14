Россиянам дали отдохнуть 11 дней подряд: майские праздники продлевают на три дня
imall.com
В 2025 году россияне смогут устроить себе продолжительный отдых в майские праздники, оформив всего несколько дней отпуска.
Об этом рассказала Юлия Санина, эксперт по управлению персоналом и развитию компании «Работа.ру».
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Юлия объяснила, что если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то можно получить сразу девять выходных дней подряд — с 26 апреля по 4 мая. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет отдохнуть, не тратя слишком много дней отпуска.
Майские ещё длиннее?
По словам Саниной, есть и другой вариант — оформить отпуск с 5 по 7 мая. Тогда можно объединить праздничные дни и отдых, получив целых 11 свободных дней — с 1 по 11 мая. Это может стать отличной возможностью для путешествий или перезагрузки.
Что важно знать про отпускные
Эксперт напомнила, что при расчёте отпускных учитывается стоимость одного рабочего дня. В апреле 2025 года таких дней будет 22, что делает месяц удобным для планирования отпуска, сообщает progorodsamara.
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