Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Россиянам дали отдохнуть 11 дней подряд: майские праздники продлевают на три дня

В 2025 году россияне смогут устроить длинные вы...

imall.com

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году россияне смогут устроить себе продолжительный отдых в майские праздники, оформив всего несколько дней отпуска.

Об этом рассказала Юлия Санина, эксперт по управлению персоналом и развитию компании «Работа.ру».

Девять дней без работы — легко!

Юлия объяснила, что если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то можно получить сразу девять выходных дней подряд — с 26 апреля по 4 мая. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет отдохнуть, не тратя слишком много дней отпуска.

Майские ещё длиннее?

По словам Саниной, есть и другой вариант — оформить отпуск с 5 по 7 мая. Тогда можно объединить праздничные дни и отдых, получив целых 11 свободных дней — с 1 по 11 мая. Это может стать отличной возможностью для путешествий или перезагрузки.

Что важно знать про отпускные

Эксперт напомнила, что при расчёте отпускных учитывается стоимость одного рабочего дня. В апреле 2025 года таких дней будет 22, что делает месяц удобным для планирования отпуска, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу золотую монету с изображение Николай II за 70 тысяч

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффективных шагов к новому «Я»

как избавиться от тараканов в микроволновке

Новости Казани

день назад

В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?

Интересное в Казани

2 дня назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

перетяжка итальянской мебели в Москве

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

Новости Казани

день назад

с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

Новости Казани

день назад

Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

Новости Казани

день назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Не у нас

17 часов назад

На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Новости Казани

20 минут назад

Альпинист сорвался вниз с ТЦ KazanMall и получил множественные переломы

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем мужчинам Казани, чего на самом деле хотят девушки

Новости Татарстана

40 минут назад

Жительница Татарстана избежала колонии после нападения на сына с ножом

Новости Казани

2 часа назад

У ДРКБ водители и кондукторы 2 автобусов устроили потасовку
В Казани альпинист из клининговой компании полу...
Новости Казани
45 минут назад

В Казани альпинист из клининговой компании получил травмы после падения

Не у нас

2 часа назад

Найденные в ремешках часов вещества могут привести к отравлению

Не у нас

3 часа назад

Врачи перечислили рекомендации для качественного сна

Не у нас

3 часа назад

Названы 5 стран, которые могут успешно пережить ядерную зиму
Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финал...
Интересное в Казани
6 дней назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов