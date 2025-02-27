Россиян штрафуют за покупку авто у иностранцев за наличку: никто даже не подозревал о грядущих проблемах

Покупка автомобиля Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей обернулась серьезным налоговым испытанием для жительницы Москвы.

В апреле 2023 года она стала объектом внимания Федеральной налоговой службы России (ФНС) из-за нарушения валютного законодательства, связанного с ее сделкой с гражданином Киргизии.

Хронология событий:

После совершения покупки у не-резидента РФ, через полгода на женщину обрушился штраф в размере 30% от стоимости машины, составивший 855 тысяч рублей. Данное обвинение было основано на нарушении положений ФЗ-173, касающихся валютного регулирования и контроля. Этот закон требует, чтобы все международные финансовые операции проходили через банковские переводы, что гарантирует возможность контроля за движением средств.

Причины и последствия:

Налоговый орган рассматривал использование наличных денег при покупке автомобиля как уклонение от уплаты налогов, в то время как москвичка не была осведомлена о подобных требованиях законодательства. Ее неведение привело к финансовым потерям и правовым спорам.

Реакция покупательницы:

Женщина обратилась за юридической помощью к Национальному автомобильному союзу, где ей помогли оформить жалобу и подготовить материалы для обжалования решения ФНС в судебном порядке.

Образовательный аспект:

Этот инцидент высветил важность глубокого понимания валютного законодательства для избежания подобных правовых ловушек в будущем. Он также подчеркивает необходимость активного информирования граждан о всех аспектах финансового регулирования, особенно при совершении международных сделок.