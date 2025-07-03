Когда 30-градусная жара охватит страну: прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни

В столичном регионе продолжаются резкие изменения погоды. После теплых дней пришли дожди и похолодание, что делает лето непредсказуемым.

С середины июня температура в Москве и Подмосковье остается ниже обычных показателей для этого времени года. Вместо ожидаемых 20-25 градусов, температура не поднимается выше +15…+17 градусов. Дождливая погода продержится до 16 июня с возможными грозами и усилением ветра. В начале недели синоптики прогнозируют кратковременное потепление до +25 градусов, однако затем температура снова понизится.

В конце июня возможен возврат жаркой погоды с температурой до +30 градусов, особенно при установлении антициклона, который принесет солнечную и сухую погоду в Подмосковье. Однако точные сроки потепления остаются под вопросом.

Для жителей Раменского и окрестных территорий ближайшие дни будут дождливыми и прохладными. В середине недели температура может подняться до +20…+23 градусов, но ночи останутся холодными, с температурой около +10…+12 градусов.