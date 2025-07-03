«Мифы о мытье мяса»: врач-токсиколог объяснил, почему это вредно

Сырое мясо может содержать патогенные микроорганизмы, но, по словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, мытьё не помогает устранить эти бактерии.

Он объяснил, что промывание только способствует распространению микробов по кухне, включая столешницы и посуду. Врач отметил, что согласно современным санитарным нормам, мясо не следует мыть, поскольку эффективным способом борьбы с патогенами является термообработка при температуре 70-75 градусов.

Это касается всех видов мяса, кроме стейков с кровью, где ключевыми являются условия хранения и качество. Кутушов посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и быстро их утилизировать, а также тщательно чистить разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.