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«Мифы о мытье мяса»: врач-токсиколог объяснил, почему это вредно

Токсиколог Михаил Кутушов развеял миф о необход...

onedio.com

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Сырое мясо может содержать патогенные микроорганизмы, но, по словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, мытьё не помогает устранить эти бактерии.

Он объяснил, что промывание только способствует распространению микробов по кухне, включая столешницы и посуду. Врач отметил, что согласно современным санитарным нормам, мясо не следует мыть, поскольку эффективным способом борьбы с патогенами является термообработка при температуре 70-75 градусов.

Это касается всех видов мяса, кроме стейков с кровью, где ключевыми являются условия хранения и качество. Кутушов посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и быстро их утилизировать, а также тщательно чистить разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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