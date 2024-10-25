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Расписание праздничных дней меняют из-за ситуации в стране: новогодние выходные 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

В 2025 году россиян ожидают более продолжительн...

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Министерство труда России анонсировало реформу календаря выходных на 2025 год, призванную оптимизировать график праздничных и выходных дней.

Ключевые изменения включают продление новогодних каникул, введение дополнительного выходного 31 декабря и удобное разделение майских праздников, что позволит россиянам лучше организовать отдых и подготовиться к праздникам.

Продленные новогодние каникулы

В 2025 году россиян ждут продолжительные новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января включительно. Такое изменение позволит провести больше времени с семьей и друзьями, а также отдохнуть перед началом нового трудового года. По мнению Министерства труда, продление зимнего отдыха способствует лучшему восстановлению и повышению производительности труда после праздников.

Два этапа майских праздников

Майские праздники в 2025 году будут разделены на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Такое распределение позволяет россиянам отметить два важных события — День весны и труда и День Победы, получая полноценный отдых в каждом из периодов. Это нововведение отвечает запросу на структурированный отдых в мае, что поддержит баланс между работой и отдыхом в разгар весны.

Новый выходной — 31 декабря

Впервые 31 декабря объявлен официальным выходным днем. Это нововведение позволит гражданам посвятить больше времени подготовке к празднику и провести канун Нового года с близкими. С введением этого выходного россиянам станет легче организовать последние приготовления и создать праздничное настроение перед новогодней ночью.

Полный календарь выходных в 2025 году

В обновленном графике Министерства труда на 2025 год россияне смогут рассчитывать на следующие выходные и праздничные дни:

  • Новогодние каникулы: 1–7 января (с учетом переноса — с 29 декабря по 8 января)
  • День защитника Отечества: 22–23 февраля
  • Международный женский день: 8–9 марта
  • День весны и труда: 1–4 мая
  • День Победы: 8–11 мая
  • День России: 12–15 июня
  • День народного единства: 2–4 ноября
  • Канун Нового года: 31 декабря

Повышение качества жизни и работоспособности

По мнению экспертов Министерства труда, продление праздников и более рациональное распределение выходных положительно отразятся на здоровье и благополучии россиян. Сочетание более длительных каникул и нового выходного 31 декабря призвано снизить стресс перед праздниками, улучшить общее самочувствие и повысить продуктивность работников.

Эти изменения отражают стремление государства к созданию условий, в которых отдых и труд балансируются для лучшего качества жизни.

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