Старший диспетчер отдела главного диспетчера по транспортировке нефти АО «Транснефть – Прикамье» Рустам Мухамедов отмечен дипломом лауреата корпоративного конкурса среди сотрудников ПАО «Транснефть». Победители определились в рамках VIII всероссийского конкурса среди журналистов и блогеров «Окно в природу – 2024».

В специальной номинации «Выбор жюри «Комсомольской правды» соревновались работники системы «Транснефть» - фотографы-любители, авторы работ, освещающих темы путешествий, экологическую повестку, популяризирующие тему заботы об окружающей среде, о природе и заповедных местах в регионах присутствия компании. На суд экспертного жюри старший диспетчер представил три снимка редких птиц – турухтана, уральской неясыти, средиземноморской чайки и баклана.

«Приятно быть отмеченным в конкурсе подобного масштаба. Члены жюри отметили, что уровень представляемых работ с каждым годом повышается», - сказал Рустам Мухамедов.

Церемония награждения состоялась в г. Москве, в редакции «Комсомольской правды». В ней приняли участие директор департамента общественных проектов и взаимодействия с госорганами Валерий Зиновьев, представители издательского дома, лауреаты премии.

Конкурс, посвященный памяти писателя и журналиста Василия Пескова, проводится ПАО «Транснефть» совместно с «Комсомольской правдой» с 2016 года. Его цель – поддержка журналистов и блогеров, разделяющих принцип уважительного отношения к природе родной страны и пишущих о ее красоте и богатстве; популяризация темы заботы об окружающей среде.