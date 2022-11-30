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Прощупывали территории: пленный украинский разведчик признался, что в Россию запускали разведдроны

Прощупывали территории: пленный украинский разведчик признался, что в Россию запускали разведдроны

Фото: открытые источники

Пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Масюк заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские войска регулярно запускали разведывательные дроны из Сумской области на территорию РФ.

Сама Сумская область имеет общие границы с Брянской, Курской и Белгородской областями.

"В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России", — сказал Масюк.

По словам Масюка, ударов они не наносили, только собирали информацию, "прощупывали территории" по несколько раз в день, так как у командования в Киеве есть планы зайти на территории РФ.

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