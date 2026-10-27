Более 35 тысяч сельских жителей Татарстана получили доступ к связи и интернету

В Татарстане свыше 35 тысяч жителей сел, поселков и деревень с населением от 40 до 1000 человек получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития республики.

Покрытие появилось на объектах связи, построенных за счет федерального бюджета по программе «Устранение цифрового неравенства» и нацпроекту «Экономика данных». Работы велись при поддержке Минцифры РТ. Технические специалисты расширили покрытие 4G в 131 малом населенном пункте, расположенном в 39 районах республики. Больше всего таких поселений оказалось в Кукморском, Мамадышском, Тетюшском, Высокогорском и Апастовском районах.

Директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов отметил, что федеральные программы помогают проводить связь в самые малые населенные пункты. Например, в деревне Клетни проживает менее 50 человек, а в таких поселениях, как Бикасаз, Кукче-Верези, Байтеряково, Мурза Берлибаш, Черки-Дюртиле, Починок Сосна, Бикнарат и Димитарлау, численность жителей не превышает 200 человек.

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот, обеспечив скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/с. Это позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы и при необходимости учиться и работать удаленно. В сельской местности абоненты уже сравнялись по мобильному трафику с горожанами: одному пользователю в среднем требуется порядка 25–27 Гбайт в месяц. Рекорд по объему интернет-данных на человека удерживают отдаленные деревни с немногочисленным населением.