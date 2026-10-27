Новости Татарстана

Ветераны боевых действий в Челнах могут получить собственный госпиталь

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Набережных Челнах прорабатывают возможность строительства отдельного здания госпиталя для ветеранов боевых действий. Сейчас решение о возведении и источниках финансирования пока не принято.

Инициативу изучают специалисты Министерства здравоохранения Татарстана. Ведомству предстоит оценить, насколько проект соответствует потребностям ветеранов, а также определить возможные источники финансирования.

Конкретные сроки реализации станут известны после того, как министерство завершит проработку вопроса и согласует финансовую часть. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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