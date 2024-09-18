Прощайтесь с Турцией с 17 сентября: после нового решения Минтранса РФ цены на авиабилеты бьют все рекорды
totook.ru
В России активно обсуждается влияние нового постановления, которое предполагает значительное увеличение аэронавигационных сборов.
Спонсируемое Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изменение предполагает рост сборов на 37% для внутренних рейсов и на 100% для международных, что отразится на всех, кто планирует вылеты с 17 сентября текущего года.
Мнение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
Ассоциация выразила глубокую озабоченность по поводу данного предложения. В официальном письме к Министерству транспорта АЭВТ призвала к пересмотру новых норм, предостерегая, что они могут привести к росту цен на билеты на самолеты и снижению спроса на авиаперевозки.
«Такое увеличение негативно скажется на ценах на билеты и усилит конкурентные преимущества иностранных авиакомпаний,» — подчеркивается в обращении.
Реакция и рекомендации
Ассоциация предлагает ограничить увеличение сборов до 10% для внутренних рейсов и перераспределить оставшиеся нагрузки между международными рейсами и зарубежными авиаперевозчиками. Также они выступают против введения дополнительных сборов в аэропортах, где запланированы реконструкции в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
Запланированы амбициозные работы по капремонту аэродромов, включающие модернизацию свыше 50 аэропортов к 2030 году. Эти мероприятия потребуют инвестиций в размере около 12 миллиардов рублей ежегодно. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает такие затраты значительным финансовым нагрузкой для авиационной индустрии и выступает за освобождение авиакомпаний от этих дополнительных издержек.
Рекомендации для пассажиров
С учетом возможного повышения цен на билеты и увеличения времени в полете из-за изменений в маршрутах, эксперты дают следующие советы пассажирам:
- Активные движения во время полета: простые упражнения помогут улучшить кровообращение и снизить риск тромбообразования.
- Поддержание гидратации: достаточное употребление воды поможет избежать обезвоживания на борту.
- Удобная одежда: комфортная одежда сделает долгие перелеты более приятными.
Вопрос о повышении аэронавигационных сборов остаётся актуальным. Важно, чтобы любые принятые решения учитывали интересы как авиаперевозчиков, так и пассажиров. В это время пассажирам рекомендуется быть в курсе последних новостей и готовиться к изменениям в стоимости билетов.
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