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Прощайтесь с Турцией с 17 сентября: после нового решения Минтранса РФ цены на авиабилеты бьют все рекорды

В России активно обсуждается влияние нового пос...

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В России активно обсуждается влияние нового постановления, которое предполагает значительное увеличение аэронавигационных сборов.

Спонсируемое Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изменение предполагает рост сборов на 37% для внутренних рейсов и на 100% для международных, что отразится на всех, кто планирует вылеты с 17 сентября текущего года.

Мнение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта

Ассоциация выразила глубокую озабоченность по поводу данного предложения. В официальном письме к Министерству транспорта АЭВТ призвала к пересмотру новых норм, предостерегая, что они могут привести к росту цен на билеты на самолеты и снижению спроса на авиаперевозки.

«Такое увеличение негативно скажется на ценах на билеты и усилит конкурентные преимущества иностранных авиакомпаний,» — подчеркивается в обращении.

Реакция и рекомендации

Ассоциация предлагает ограничить увеличение сборов до 10% для внутренних рейсов и перераспределить оставшиеся нагрузки между международными рейсами и зарубежными авиаперевозчиками. Также они выступают против введения дополнительных сборов в аэропортах, где запланированы реконструкции в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Запланированы амбициозные работы по капремонту аэродромов, включающие модернизацию свыше 50 аэропортов к 2030 году. Эти мероприятия потребуют инвестиций в размере около 12 миллиардов рублей ежегодно. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает такие затраты значительным финансовым нагрузкой для авиационной индустрии и выступает за освобождение авиакомпаний от этих дополнительных издержек.

Рекомендации для пассажиров

С учетом возможного повышения цен на билеты и увеличения времени в полете из-за изменений в маршрутах, эксперты дают следующие советы пассажирам:

- Активные движения во время полета: простые упражнения помогут улучшить кровообращение и снизить риск тромбообразования.

- Поддержание гидратации: достаточное употребление воды поможет избежать обезвоживания на борту.

- Удобная одежда: комфортная одежда сделает долгие перелеты более приятными.

Вопрос о повышении аэронавигационных сборов остаётся актуальным. Важно, чтобы любые принятые решения учитывали интересы как авиаперевозчиков, так и пассажиров. В это время пассажирам рекомендуется быть в курсе последних новостей и готовиться к изменениям в стоимости билетов.

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