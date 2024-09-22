Мошенники придумали новый способ, как обмануть татарстанцев

Мошенники продолжают изощрять свои методы и находят все новые способы обмана доверчивых жителей Татарстана. В последнее время они начали выдавать себя за сотрудников компании «Энергосбыт», используя фальшивые удостоверения.

Подобные действия направлены на то, чтобы заполучить у жертв код из смс, приходящий на их мобильные устройства, который дает доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

С помощью полученных данных мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы, что ведет к значительным финансовым потерям и проблемам с кредитной историей. Такие случаи уже стали обнаруживаться в разных уголках республики, и, к сожалению, данная схема обмана продолжает набирать популярность.

В связи с этим, власти Татарстана настоятельно призывают граждан быть бдительными и не реагировать на звонки с подозрительных номеров.