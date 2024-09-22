Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Студентов КГЭУ выселят из общежитий вслед за КФУ И КНИТУ из-за саммита БРИКС. Это решение вызвано необходимостью предоставить жилые помещения для размещения гостей и участников международного мероприятия. Планируется, что выселение пройдет в период с 7 по 27 октября.

Как отметили представители университета, студенты из дальних регионов России и иностранные обучающиеся смогут остаться в общежитии в исключительных случаях, при этом будет организовано переселение в специальные общежития N 1 или 2. Это шаг направлен на то, чтобы минимизировать неудобства для учащихся, которые, как правило, не имеют возможности вернуться в свои родные города на длительный срок.

Тем не менее, студенты, покидающие общежития, могут оставить свои вещи на хранении, что позволит им не переживать о сохранности личных вещей во время их отсутствия. Бюджет на проживание также будет перерасчитан, что сделает процесс выселения более гладким и справедливым для всех жильцов.