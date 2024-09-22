Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Студентов КГЭУ выселят из общежитий вслед за КФ...

Подписаться в Telegram

Студентов КГЭУ выселят из общежитий вслед за КФУ И КНИТУ из-за саммита БРИКС. Это решение вызвано необходимостью предоставить жилые помещения для размещения гостей и участников международного мероприятия. Планируется, что выселение пройдет в период с 7 по 27 октября.

Как отметили представители университета, студенты из дальних регионов России и иностранные обучающиеся смогут остаться в общежитии в исключительных случаях, при этом будет организовано переселение в специальные общежития N 1 или 2. Это шаг направлен на то, чтобы минимизировать неудобства для учащихся, которые, как правило, не имеют возможности вернуться в свои родные города на длительный срок.

Тем не менее, студенты, покидающие общежития, могут оставить свои вещи на хранении, что позволит им не переживать о сохранности личных вещей во время их отсутствия. Бюджет на проживание также будет перерасчитан, что сделает процесс выселения более гладким и справедливым для всех жильцов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

нужно ли обрабатывать содой с мылом после протравки тараканов

Лонгриды

день назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market объявил программу маркета

монтаж отопительного котла в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Казани

4 часа назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Новости Татарстана

22 часа назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле

Новости Казани
2 дня назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Казани

час назад

Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Интересное в Казани

день назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

Новости Татарстана

час назад

Мошенники придумали новый способ, как обмануть татарстанцев

Новости Казани

час назад

Казань не вошла в топ городов с самым чистым воздухом

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
22 часа назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Казани

3 часа назад

Подземный переход около парка Горького в Казани откроют 6 октября

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Казани

5 часов назад

В Казани погиб мужчина в результате столкновения лодки с пирсом

Цифровая революция в стоматологии: как технолог...
Интересное в Казани
5 дней назад

Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок
В Татарстане поймали 39 тысяч дорожных нарушите...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане поймали 39 тысяч дорожных нарушителей