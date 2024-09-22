Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

Казань не вошла в топ городов с самым чистым воздухом

Казань, несмотря на свою богатую историю и куль...

Казань Онлайн

Подписаться в Telegram

Казань, несмотря на свою богатую историю и культурное наследие, не смогла войти в топ-20 городов России с самым чистым воздухом.

По итогам недавнего исследования, столице Татарстана было присвоено только 21-е место. Это свидетельствует о значительных экологических проблемах, существующих в городе, которые требуют внимания и решений.

На первом месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург, славящийся своими богатейшими традициями и архитектурным великолепием. Затем следуют Норильск, Краснодар, Хабаровск и Ростов-на-Дону. Эти города, несмотря на свои уникальные характеристики и экономические сложности, продемонстрировали высокое качество атмосферы, что является важным аспектом здоровья и качества жизни их жителей.

Казани предстоит обратить внимание на свои экологические показатели и предпринять необходимые меры для улучшения состояния воздуха, включая развитие общественного транспорта, увеличение зеленых зон и внедрение современных технологий. Только так город может повысить свой рейтинг и обеспечить комфортные условия для будущих поколений.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

как избавиться от плесени на обоях

Лонгриды

день назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market объявил программу маркета

ремонт дроссельных заслонок в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Казани

4 часа назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Новости Татарстана

22 часа назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле

Новости Казани
2 дня назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Казани

час назад

Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Интересное в Казани

день назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

Новости Татарстана

час назад

Мошенники придумали новый способ, как обмануть татарстанцев

Новости Казани

час назад

Казань не вошла в топ городов с самым чистым воздухом

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
22 часа назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Казани

3 часа назад

Подземный переход около парка Горького в Казани откроют 6 октября

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Казани

5 часов назад

В Казани погиб мужчина в результате столкновения лодки с пирсом

Цифровая революция в стоматологии: как технолог...
Интересное в Казани
5 дней назад

Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок
В Татарстане поймали 39 тысяч дорожных нарушите...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане поймали 39 тысяч дорожных нарушителей