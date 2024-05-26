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«Процесс уже запущен»: новый министр обороны Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

В России с момента назначения на пост главы Министерства обороны Белоусова вновь разгораются дискуссии о том, будет ли новая мобилизация.

Александр Баженов

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В России с момента назначения на пост главы Министерства обороны Белоусова вновь разгораются дискуссии о том, будет ли новая мобилизация.

Ранее сам Белоусов высказывал мнение о необходимости привлечения всего общества к мобилизационной экономике, что вызвало новые домыслы о возможном призыве.

Сообщения о скором возобновлении призыва граждан из запаса на нужды СВО на территории России постоянно появлялись в СМИ. Зачастую это оказывались ничем не подтвержденные слухи и фейки.

Официальные представители власти всегда отрицали необходимость в проведении мобилизации утверждая, что для укомплектования армии Российской Федерации используется добровольный набор по контракту, а не мобилизация. Дополнительно аргументируя ненадобность мобилизации, регулярно приводится число поступивших на контрактную службу людей, которое, по заявлениям властей, является более чем достаточным для нужд СВО.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации подчеркнул необходимость сохранения устоявшихся традиций комплектования Вооруженных Сил. Он поддержал призыв к соблюдению текущей военной политики страны, включая нежелание возвращаться к мобилизации, так как она считается излишней в современных условиях, сообщает 56orb.

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