Повестки придут еще раз: генерал Картаполов объяснил зачем это нужно

Москвичи призывного возраста начали получать повторные электронные повестки в рамках тестирования новой системы воинского учета.

Как подтвердил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью RTVI, эти рассылки не должны вызывать беспокойства. По его словам, это часть обычного процесса отладки системы, которая необходима для полноценного функционирования Единого реестра воинского учета.

Тестирование системы и переход на цифровой формат

С 2024 года Минобороны России приступило к созданию Единого реестра воинского учета, который позволит автоматизировать процессы рассылки повесток. В рамках осеннего призыва 2024 года, несмотря на тестирование новой системы, основной документ, обязывающий явиться в военкомат, по-прежнему остаётся бумажная повестка. Как подчеркнул Картаполов, рассылка электронных уведомлений в тестовом режиме не имеет юридической силы, и гражданам не стоит переживать.

«Это нормальный процесс, система должна заработать. Сейчас идёт отладка, и пока основными остаются бумажные повестки. Переживать не надо, радоваться надо», — заявил Картаполов.

Электронные повестки: как реагировать?

Рассылка электронных повесток вызывает у многих вопросы. Особенно это касается россиян, находящихся за границей, которые получают электронные уведомления, но не могут их просмотреть, не вернувшись в страну. Картаполов призывает не беспокоиться и сравнивает электронные повестки с обычными уведомлениями, которые граждане получают по другим вопросам, например, о необходимости уплаты налогов или штрафов.

«Никто же не переживает, когда приходят электронные уведомления о налогах или штрафах. Почему тогда все так волнуются из-за повесток? Все идёт по плану, ничего страшного не происходит», — отметил глава комитета по обороне.

Процесс создания Единого реестра

Тестирование Единого реестра воинского учета началось в сентябре 2024 года в трёх пилотных регионах: Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине. Официальное начало работы системы пока не объявлено, и электронные повестки, отправляемые в рамках тестирования, не имеют обязательной силы. Основным инструментом для вызова граждан в военкомат остаются бумажные повестки.

Член думского комитета по обороне Виктор Заварзин подтвердил, что рассылка электронных повесток — это часть нормального процесса тестирования системы. Жители трёх пилотных регионов были заранее предупреждены о возможной рассылке уведомлений, однако по ним являться в военкоматы не требуется.

Ожидания от новой системы

Ожидается, что до 1 января 2025 года Министерство цифрового развития завершит работу над Единой базой данных и передаст её Министерству обороны для дальнейшего заполнения и использования. Система призвана упростить процессы учёта военнообязанных и сделать их более прозрачными и удобными для граждан.

По словам Картаполова, после завершения тестового режима и официального запуска Единого реестра воинского учета, электронные повестки станут полноценной частью системы призыва. Однако до этого момента все граждане могут спокойно реагировать на тестовые уведомления и сосредоточиться на бумажных повестках, которые остаются основным документом.

Тестирование системы рассылки электронных повесток — это шаг к модернизации процесса воинского учёта в России. Несмотря на появление новых цифровых инструментов, основные обязательства по явке в военкоматы по-прежнему связаны с бумажными повестками. Важной задачей на ближайшие месяцы станет завершение работы над Единой базой данных и её передача в ведение Минобороны. Пока же гражданам не стоит переживать по поводу электронных уведомлений, как отметил Картаполов, «радоваться надо».