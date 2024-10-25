Повестки придут еще раз: генерал Андрей Картаполов объяснил зачем это нужно

В октябре 2024 года в Москве и некоторых других регионах России наблюдается вторая волна рассылки электронных повесток в рамках продолжающегося тестирования Единого реестра воинского учета.

О необходимости беспокойства по этому поводу высказался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, заверив, что переживать не стоит, поскольку основной документ для призывников остается бумажной повесткой.

Зачем приходят повторные повестки?

Андрей Картаполов объяснил RTVI, что москвичам призывного возраста снова рассылают электронные повестки для тестирования системы, что является «нормальным процессом». По его словам, в ходе тестирования идет настройка и отладка работы системы, и нет причин для беспокойства. Более того, он отметил, что жителям нужно «радоваться», поскольку система должна быть готова к полноценной работе до начала 2025 года.

«До 1 января 2025 года Министерство обороны получит в своё ведение полностью работающий Единый реестр воинского учета, и пока идет тестовый режим, можно спокойно относиться к получению уведомлений», — подчеркнул Картаполов.

Проблемы с доступом к повесткам для граждан за границей

Проект «Идите лесом», который занимается вопросами призыва и мобилизации, сообщил, что некоторые россияне, находящиеся за границей, также получили уведомления о повестках на электронную почту, но не могут их просмотреть, так как доступ к системе открыт только на территории России. Ранее, в сентябре 2024 года, в Москве уже проходила массовая рассылка электронных повесток, и теперь система работает по «второму кругу».

Основной документ — бумажная повестка

Несмотря на активное тестирование цифровых систем, Картаполов подтвердил, что основным и юридически значимым документом для призывников в осенний призыв 2024 года остается бумажная повестка. Электронные уведомления в текущий период не имеют юридической силы, поскольку Единый реестр ещё не начал официально функционировать на всей территории страны. Тестирование реестра продолжается в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине, и в этих регионах власти уже уведомили граждан, что появляться по электронным повесткам пока не обязательно.

Почему не стоит переживать?

Андрей Картаполов проводит параллель с другими типами электронных уведомлений, которые получают граждане, например, о необходимости уплаты налогов или штрафов. «Никто не переживает, когда приходят уведомления о налогах, так почему переживают за электронные повестки?» — прокомментировал он, заверяя, что нет поводов для беспокойства. Основной целью этих уведомлений является тестирование системы, а бумажные повестки остаются главными на этот период.

Ожидаемые изменения в системе призыва

Предполагается, что уже к 1 января 2025 года Министерство обороны завершит создание и передачу информационного ресурса военнообязанных. Это означает, что электронные повестки станут полноценной частью призывной системы и начнут использоваться наравне с бумажными документами. Пока же процесс тестирования продолжается, и призывники могут получать уведомления в электронном формате, которые, как заверяют власти, не требуют срочной реакции.

Тестирование Единого реестра воинского учета — это важный этап модернизации системы призыва в России. Пока система находится в тестовом режиме, получение электронных повесток не должно вызывать беспокойства у граждан. Основным документом для осеннего призыва остаются бумажные повестки. Власти обещают, что после завершения тестирования новый реестр облегчит процесс учета призывников и сделает систему более прозрачной и удобной для всех участников.