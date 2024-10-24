«Поступила новая информация». Синоптики резко изменили прогноз на ноябрь 2024

Осень приближается к своему завершению, и ноябрь обещает быть не таким, как мы привыкли его видеть. По данным метеорологов, прогноз погоды на предстоящий месяц внезапно изменился и предвещает удивительные климатические аномалии по всей России.

Специалисты Gismeteo и PRIMPRESS рассказали, какие сюрпризы готовит природа в ноябре 2024 года.

Санкт-Петербург: аномальное тепло и солнечные дни

Одним из главных сюрпризов станет погода в Санкт-Петербурге. Обычно дождливый и холодный в ноябре, город на Неве встретит жителей аномальным теплом. Температура в начале месяца может подняться до 12 градусов тепла, что является нехарактерным для этого времени года. Ближе к концу ноября, термометры начнут показывать минусовые значения, однако и здесь температурные показатели не будут соответствовать привычной норме — вместо резких морозов температура опустится лишь до минус 1 градуса.

Но главной неожиданностью для петербуржцев станет обилие солнечных дней. Это редкость для города в ноябре, когда обычно преобладают пасмурные и дождливые дни. Солнце в Северной столице окажется приятным бонусом к умеренно тёплой погоде.

Москва: мягкий ноябрь и необычно теплые ночи

Жители Москвы также ощутят на себе последствия погодных изменений. В первой половине месяца температура в столице будет варьироваться от 9 до 10 градусов тепла. Это гораздо выше нормы для московского ноября, который обычно сопровождается первыми морозами и осадками. Температура постепенно начнёт снижаться в конце месяца, но даже тогда морозы будут сдержанными — до минус 2 градусов.

Такое мягкое завершение осени для Москвы стало неожиданностью даже для метеорологов, но оно подарит столице ещё немного осеннего уюта и тепла перед наступлением зимних холодов.

Сибирь и Урал: суровая зима придет раньше

Но не во всех регионах России ноябрь окажется столь приветливым. В Сибири и на Урале, наоборот, ожидается резкое похолодание. В Новосибирске температура воздуха может опускаться до минус 16 градусов, а частые снегопады сделают ноябрь одним из самых зимних месяцев года.

Ещё холоднее будет в Екатеринбурге, где столбики термометров могут достигать отметки в минус 22 градуса. Здесь настоящая зима начнется уже в ноябре, и местным жителям стоит готовиться к холодам и снежным заносам раньше, чем это обычно бывает.

Ноябрь 2024 года обещает быть месяцем сюрпризов. Аномальное тепло в Санкт-Петербурге и Москве на фоне суровых морозов в Сибири и на Урале — пример того, как разнообразной и неожиданной может быть погода в разных уголках России. Пока жители одних регионов будут наслаждаться мягким и солнечным ноябрём, другим придётся готовиться к серьёзным морозам и снегопадам.