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Погоревшая на консервном бизнесе Анита Цой пригласила Волочкову в помощники

Как сообщила Анита, сотрудники справились с огн...

Нина Конькова/Википедия

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Артистка Анита Цой сообщила телеканалу НТВ, что на ее консервном заводе случилось возгорание после замыкания в моечной машине.

Певица рассказала, что во время пожара она была вместе со своими работниками внутри. Все произошло после ремонта одного из помещения и проверки электрики.

Как сообщила Анита, сотрудники справились с огнем до приезда пожарных.

Напомним, летом этого года Цой открыла сой небольшой завод по изготовлению овощных закруток из-за высокого спроса на ее консервы. Компания стала работать в июле.

Известно, что это не единственное дело артистки: у нее имеется организация «Галерея «Мастер», которая занимается культурными событиями, и студия искусств «Имена».

В минувшем году Анита говорила, что нанимает людей на производство по гороскопу. Ее в этом поддержал ее муж. В настоящее время все сотрудники проходят астропсихолога.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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