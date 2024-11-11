Погоревшая на консервном бизнесе Анита Цой пригласила Волочкову в помощники
Нина Конькова/Википедия
Артистка Анита Цой сообщила телеканалу НТВ, что на ее консервном заводе случилось возгорание после замыкания в моечной машине.
Певица рассказала, что во время пожара она была вместе со своими работниками внутри. Все произошло после ремонта одного из помещения и проверки электрики.
Как сообщила Анита, сотрудники справились с огнем до приезда пожарных.
Напомним, летом этого года Цой открыла сой небольшой завод по изготовлению овощных закруток из-за высокого спроса на ее консервы. Компания стала работать в июле.
Известно, что это не единственное дело артистки: у нее имеется организация «Галерея «Мастер», которая занимается культурными событиями, и студия искусств «Имена».
В минувшем году Анита говорила, что нанимает людей на производство по гороскопу. Ее в этом поддержал ее муж. В настоящее время все сотрудники проходят астропсихолога.
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