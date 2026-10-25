Лайфхаки

7 способов превратить старые полотенца в полезные вещи для дома

Роман Медников Автор статьи
Как использовать старые полотенца с пользой: пр...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Старые полотенца обычно жалко выбрасывать, и, честно говоря, не зря. Это не строгая наука, но многие замечают: даже потёртая махра ещё долго остаётся впитывающей и прочной по краям. Я сам несколько раз откладывал такие вещи «на потом», а потом оказалось, что из них получаются вполне толковые помощники для кухни, ванной и прихожей.

Что можно сделать для уборки и кухни

У старых полотенец чаще всего сильнее всего изнашивается середина, а боковые части ещё держатся хорошо. Поэтому логика простая: не спасать вещь целиком, а забрать из неё самые крепкие участки. Такой подход я подсмотрел на одном из российских сайтов о доме и быте, а потом проверил у себя.


  • Салфетки для уборки стола и столешницы. Если нарезать полотенце на небольшие прямоугольники и обработать края, получаются плотные тряпки, которые не разваливаются после пары стирок.

  • Насадка для швабры. Плотная махра хорошо собирает пыль, шерсть и воду. Особенно удобно использовать её для быстрой влажной уборки в прихожей или на кухне.

  • Прихватки для горячей посуды. Несколько слоёв ткани делают заготовку заметно плотнее. Правда, здесь важно проверять толщину руками заранее: слишком тонкий вариант лучше не оставлять для горячих противней.

  • Подкладка под миски или сушку посуды. Небольшой кусок махры удобно положить под вымытую посуду, чтобы вода не растекалась по столу.

Лайфхак: если ткань уже неровная и край «ползёт», сначала постирайте полотенце, высушите и только потом режьте. У меня так получилось аккуратнее, потому что после стирки сразу видно, какие места ещё крепкие, а какие уже бесполезны.

Лайфхак: для салфеток лучше сразу сделать несколько размеров. Маленькие удобно держать возле раковины, а побольше — для протирки стола и фасадов. Это мелочь, но в быту экономит время.

Идеи для ванной и прихожей

В ванной старые полотенца чувствуют себя особенно уместно: они и влагу любят, и стираются спокойно. Здесь как раз не нужна идеальная красота, зато важны впитываемость и простота ухода. Сначала я относился к таким переделкам скептически, но коврик у двери и простой коврик для ванной действительно прижились.


  • Коврик у ванны. Из полос ткани можно собрать плотную косу, а потом свернуть её в круг или овал. Получается объёмная вещь, которая неплохо впитывает капли воды.

  • Тряпка для обуви в прихожей. Плотный кусок махры можно положить в неглубокий лоток или на поддон для мокрой обуви. Пол вокруг остаётся суше, особенно в дождливые дни.

  • Рукавица для хозяйственных дел. Из двух деталей легко сшить простую варежку для уборки сантехники или кафеля. Руке так удобнее, чем держать сложенную тряпку.

  • Чехол для хранения чистящих принадлежностей. Если ткань ещё плотная, из неё можно сделать простой мешочек или карман для губок и салфеток.

Лайфхак: если делаете коврик для прихожей, берите не один слой, а два. Один слой быстро намокает, а двойной вариант у меня служил заметно дольше и не превращался в мокрую лепёшку после первой же прогулки.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я не выбрасываю старые полотенца уже второй год. Один раз сделала из них тряпки для кухни и подкладку под обувь у двери — оказалось, что это действительно удобно, а не просто идея ради экономии».

Полезные вещи для хранения и мелкого быта

Не всё обязательно превращать именно в тряпки. Старое полотенце — это ещё и мягкая плотная ткань, которая может пригодиться для хранения и защиты вещей. Особенно если дома есть коробки, ящики или хрупкие предметы, которые хочется разложить аккуратно.


  • Прокладки для полок и ящиков. Куски махры удобно класть на дно ящика под бытовую химию или инструменты, чтобы впитывать случайные капли и не царапать поверхность.

  • Мягкие вкладыши для хранения обуви или сумок. Ткань можно свернуть валиком и использовать как прокладку, чтобы вещи не теряли форму.

  • Чистящие тряпки для оконных рам, подоконников и батарей. Старое полотенце хорошо работает там, где нужна плотная ткань, а не тонкая салфетка.

  • Маленькие подушки для табурета или скамьи. Если сложить несколько слоёв и убрать их в простой тканевый чехол, получится временное, но вполне удобное решение.

Лайфхак: самые мягкие и ещё приятные на ощупь куски лучше сразу откладывать отдельно от грубых. Грубая махра хороша для уборки, а более ровная и мягкая — для подкладок, ковриков и чехлов. Я один раз всё смешал, и потом пришлось снова перебирать.

Что лучше не делать со старыми полотенцами

Есть и несколько ограничений, о которых стоит помнить, чтобы не тратить время зря. Не каждый кусок ткани надо героически спасать. Иногда проще честно признать, что часть полотенца уже отслужила своё.


  • Не стоит использовать участки с сильными истончениями. Они быстро рвутся даже в роли хозяйственной тряпки.

  • Слишком жёсткую махру лучше не пускать на вещи, которые будут часто касаться кожи. Для уборки — да, для более деликатных задач — уже спорно.

  • Если ткань сильно осыпается, не откладывайте обработку края. Иначе потом по всему дому будут нитки, проверено.

  • Не нужно шить сложные изделия, если нет уверенности в результате. Иногда простой прямоугольник для уборки полезнее, чем кривой аксессуар, который так и пролежит в шкафу.

Мне вообще кажется, что в таких переделках главное — не пытаться сделать «как в магазине». Старое полотенце не обязано превратиться в красивую вещь для витрины. Если оно помогает реже покупать расходники и упрощает уборку, значит, задача уже выполнена.

Старые полотенца — это не мусор, а запас прочной ткани для простых домашних задач. Из них удобно делать салфетки, коврики, насадки для уборки и подкладки для хранения. Если подойти без лишних ожиданий, получается практично, быстро и без лишних трат. А это, честно говоря, в быту ценится больше всего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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