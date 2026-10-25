7 способов превратить старые полотенца в полезные вещи для дома

Старые полотенца обычно жалко выбрасывать, и, честно говоря, не зря. Это не строгая наука, но многие замечают: даже потёртая махра ещё долго остаётся впитывающей и прочной по краям. Я сам несколько раз откладывал такие вещи «на потом», а потом оказалось, что из них получаются вполне толковые помощники для кухни, ванной и прихожей.

Что можно сделать для уборки и кухни

У старых полотенец чаще всего сильнее всего изнашивается середина, а боковые части ещё держатся хорошо. Поэтому логика простая: не спасать вещь целиком, а забрать из неё самые крепкие участки. Такой подход я подсмотрел на одном из российских сайтов о доме и быте, а потом проверил у себя.



Салфетки для уборки стола и столешницы. Если нарезать полотенце на небольшие прямоугольники и обработать края, получаются плотные тряпки, которые не разваливаются после пары стирок.



Насадка для швабры. Плотная махра хорошо собирает пыль, шерсть и воду. Особенно удобно использовать её для быстрой влажной уборки в прихожей или на кухне.



Прихватки для горячей посуды. Несколько слоёв ткани делают заготовку заметно плотнее. Правда, здесь важно проверять толщину руками заранее: слишком тонкий вариант лучше не оставлять для горячих противней.



Подкладка под миски или сушку посуды. Небольшой кусок махры удобно положить под вымытую посуду, чтобы вода не растекалась по столу.



Лайфхак: если ткань уже неровная и край «ползёт», сначала постирайте полотенце, высушите и только потом режьте. У меня так получилось аккуратнее, потому что после стирки сразу видно, какие места ещё крепкие, а какие уже бесполезны.

Лайфхак: для салфеток лучше сразу сделать несколько размеров. Маленькие удобно держать возле раковины, а побольше — для протирки стола и фасадов. Это мелочь, но в быту экономит время.

Идеи для ванной и прихожей

В ванной старые полотенца чувствуют себя особенно уместно: они и влагу любят, и стираются спокойно. Здесь как раз не нужна идеальная красота, зато важны впитываемость и простота ухода. Сначала я относился к таким переделкам скептически, но коврик у двери и простой коврик для ванной действительно прижились.



Коврик у ванны. Из полос ткани можно собрать плотную косу, а потом свернуть её в круг или овал. Получается объёмная вещь, которая неплохо впитывает капли воды.



Тряпка для обуви в прихожей. Плотный кусок махры можно положить в неглубокий лоток или на поддон для мокрой обуви. Пол вокруг остаётся суше, особенно в дождливые дни.



Рукавица для хозяйственных дел. Из двух деталей легко сшить простую варежку для уборки сантехники или кафеля. Руке так удобнее, чем держать сложенную тряпку.



Чехол для хранения чистящих принадлежностей. Если ткань ещё плотная, из неё можно сделать простой мешочек или карман для губок и салфеток.



Лайфхак: если делаете коврик для прихожей, берите не один слой, а два. Один слой быстро намокает, а двойной вариант у меня служил заметно дольше и не превращался в мокрую лепёшку после первой же прогулки.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я не выбрасываю старые полотенца уже второй год. Один раз сделала из них тряпки для кухни и подкладку под обувь у двери — оказалось, что это действительно удобно, а не просто идея ради экономии».

Полезные вещи для хранения и мелкого быта

Не всё обязательно превращать именно в тряпки. Старое полотенце — это ещё и мягкая плотная ткань, которая может пригодиться для хранения и защиты вещей. Особенно если дома есть коробки, ящики или хрупкие предметы, которые хочется разложить аккуратно.



Прокладки для полок и ящиков. Куски махры удобно класть на дно ящика под бытовую химию или инструменты, чтобы впитывать случайные капли и не царапать поверхность.



Мягкие вкладыши для хранения обуви или сумок. Ткань можно свернуть валиком и использовать как прокладку, чтобы вещи не теряли форму.



Чистящие тряпки для оконных рам, подоконников и батарей. Старое полотенце хорошо работает там, где нужна плотная ткань, а не тонкая салфетка.



Маленькие подушки для табурета или скамьи. Если сложить несколько слоёв и убрать их в простой тканевый чехол, получится временное, но вполне удобное решение.



Лайфхак: самые мягкие и ещё приятные на ощупь куски лучше сразу откладывать отдельно от грубых. Грубая махра хороша для уборки, а более ровная и мягкая — для подкладок, ковриков и чехлов. Я один раз всё смешал, и потом пришлось снова перебирать.

Что лучше не делать со старыми полотенцами

Есть и несколько ограничений, о которых стоит помнить, чтобы не тратить время зря. Не каждый кусок ткани надо героически спасать. Иногда проще честно признать, что часть полотенца уже отслужила своё.



Не стоит использовать участки с сильными истончениями. Они быстро рвутся даже в роли хозяйственной тряпки.



Слишком жёсткую махру лучше не пускать на вещи, которые будут часто касаться кожи. Для уборки — да, для более деликатных задач — уже спорно.



Если ткань сильно осыпается, не откладывайте обработку края. Иначе потом по всему дому будут нитки, проверено.



Не нужно шить сложные изделия, если нет уверенности в результате. Иногда простой прямоугольник для уборки полезнее, чем кривой аксессуар, который так и пролежит в шкафу.



Мне вообще кажется, что в таких переделках главное — не пытаться сделать «как в магазине». Старое полотенце не обязано превратиться в красивую вещь для витрины. Если оно помогает реже покупать расходники и упрощает уборку, значит, задача уже выполнена.

Старые полотенца — это не мусор, а запас прочной ткани для простых домашних задач. Из них удобно делать салфетки, коврики, насадки для уборки и подкладки для хранения. Если подойти без лишних ожиданий, получается практично, быстро и без лишних трат. А это, честно говоря, в быту ценится больше всего.