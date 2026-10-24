«Рубин» расстался с Франком Артигой после шести матчей без побед

Франк Артига лишился должности главного тренера «Рубина»: клуб пошел на этот шаг после шести матчей Российской премьер-лиги кряду без побед. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.

Решение о разрыве сотрудничества с испанским специалистом принял президент правления клуба Марат Сафиуллин. Руководить футболистами временно будет Олег Кузьмин. Уже на следующий день он должен приступить к работе и начать подготовку к двум ближайшим встречам — со «Спартаком» и «Факелом».

Отставка случилась после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» в 12-м туре чемпионата России. Гости выиграли со счетом 2:0. С этой игрой безвыигрышная серия казанцев в РПЛ дошла до шести матчей.

По итогам 12 туров «Рубин» имеет 12 очков и располагается на десятом месте в турнирной таблице.