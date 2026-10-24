Тепличный комплекс и база механизации на Даурской получат 1,7 млрд рублей
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На второй и третий этапы строительства базы механизации и тепличного хозяйства в Казани направят 1,7 млрд рублей из бюджета Татарстана. Объект возводят на улице Даурской, а сам тендер на выполнение работ размещен на сайте госзакупок.
По условиям документа, подрядчик должен закончить все работы до конца 2027 года. В перечень входит не только возведение самого здания, но и приведение в порядок территории вокруг него.
Комплекс строят для МУП «Горводзеленхоз», которое отвечает за благоустройство и озеленение города. Проект соединяет два направления: базу механизации, где будут обслуживать технику, и теплицы, где станут выращивать растения для высадки на улицах.
Такое соседство позволит предприятию быстрее и качественнее ухаживать за парком коммунальных машин, в том числе за теми, что убирают дороги и поливают насаждения. Кроме того, город сможет заметно нарастить объемы озеленения. Первый этап строительства объекта завершили в конце 2025 года.
Ранее также сообщалось, что Татарстан планирует потратить около 13,2 млрд рублей на закупку ноутбуков.
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