Французы специально берут подсохший батон для сладкого завтрака: молоко, яйцо и сковорода превращают его в нежный десерт

Подсохший батон обычно отправляют на сухари или просто выбрасывают. А французы превращают его в завтрак, ради которого хочется проснуться пораньше. Несколько ломтиков хлеба, молоко, яйца и немного сахара — и на сковороде появляются золотистые гренки с нежной, почти кремовой серединкой.

Во Франции это блюдо называют pain perdu, что буквально означает «потерянный хлеб». Изначально рецепт помогал использовать зачерствевшую выпечку, но со временем превратился в любимый домашний десерт. Главное здесь — правильно пропитать хлеб, чтобы снаружи он подрумянился, а внутри остался мягким.

Какие продукты понадобятся

На 2–3 порции:

подсохший белый батон — 6 ломтиков;

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сливочное масло — 25 г;

соль — маленькая щепотка;

корица — по желанию;

сахарная пудра, ягоды или мёд — для подачи.

Лучше всего подойдёт вчерашний батон или слегка подсохший белый хлеб. Ломтики желательно нарезать толщиной около 2 см. Слишком тонкий хлеб быстро размокает и может развалиться при переворачивании.

Как приготовить французские сладкие гренки

Нарежьте батон на достаточно толстые ломтики. Если хлеб свежий, оставьте его на некоторое время на воздухе или слегка подсушите в духовке при невысокой температуре. Разбейте яйца в широкую миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком, затем постепенно влейте молоко. При желании добавьте немного корицы. Взбейте смесь до однородности, чтобы белок и желток полностью соединились с молоком. Выложите ломтики батона в яичную смесь. Подержите примерно 15–30 секунд с каждой стороны. Более плотному и сухому хлебу может потребоваться немного больше времени. Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите часть сливочного масла. Аккуратно перенесите пропитанные ломтики на сковороду. Не укладывайте их слишком плотно. Обжаривайте около 2–3 минут с одной стороны до появления золотистой корочки. Осторожно переверните широкой лопаткой и готовьте ещё 2–3 минуты. Если ломтики толстые, уменьшите нагрев и подержите их немного дольше, чтобы яичная смесь приготовилась внутри. Переложите готовые гренки на тарелку, посыпьте сахарной пудрой и подавайте горячими.

На приготовление понадобится около 15 минут.

Почему для французских гренок лучше брать подсохший хлеб

Свежий батон содержит много влаги и отличается мягкой структурой. При погружении в молочно-яичную смесь он может быстро потерять форму.

Подсохший хлеб ведёт себя иначе. Он постепенно впитывает заливку, но при этом лучше сохраняет плотность. Благодаря этому ломтики удобно переносить на сковороду и переворачивать.

Во время жарки яйца в пропитавшей хлеб смеси схватываются, создавая нежную внутреннюю текстуру. А сливочное масло помогает получить ароматную румяную поверхность.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не используйте для французских гренок хлеб с признаками плесени или неприятным запахом. Подсохший батон подходит идеально, но испорченную выпечку нельзя сделать безопасной даже после обжаривания.

Главная ошибка — слишком долго держать батон в молоке

Хочется, чтобы гренки получились максимально нежными, поэтому некоторые оставляют хлеб в заливке на несколько минут. Однако обычный нарезной батон за это время может превратиться в размокшую массу.

Правильная продолжительность пропитывания зависит от толщины и сухости хлеба.

Если ломтики тонкие, достаточно быстро окунуть их с обеих сторон. Для плотного вчерашнего батона толщиной около 2 см потребуется немного больше времени.

Главное — чтобы хлеб пропитался, но не начал распадаться в руках.

Как получить золотистую корочку без подгорания

Для французских гренок лучше использовать средний или умеренно слабый огонь.

Если сковорода слишком горячая, сахар в заливке быстро начнёт темнеть, а середина хлеба может остаться недостаточно прогретой.

Сливочное масло придаёт блюду приятный аромат, но при сильном нагреве быстро подгорает. Поэтому жарить лучше небольшими партиями, добавляя масло по мере необходимости.

Не стоит постоянно двигать ломтики по сковороде. Дайте первой стороне спокойно подрумяниться и только затем переворачивайте.

Что добавить в заливку для более интересного вкуса

Классический рецепт легко изменить с помощью нескольких простых добавок.

Для цитрусового аромата натрите немного лимонной или апельсиновой цедры. Она особенно хорошо сочетается с ванилью.

Любителям пряных десертов понравится щепотка корицы или совсем немного молотого мускатного ореха.

Если хочется более насыщенной текстуры, замените 50 мл молока таким же количеством сливок. Гренки получатся чуть нежнее и приобретут более выраженный сливочный вкус.

При этом не нужно добавлять слишком много сахара. Готовое блюдо можно дополнить сладкими ягодами, вареньем или мёдом.

С чем французы подают pain perdu

Сладкие гренки хороши даже без дополнений, но несколько простых ингредиентов превращают их в настоящий десерт.

Особенно удачные варианты:

свежая клубника или малина;

карамелизированные яблоки;

бананы с небольшим количеством мёда;

густой натуральный йогурт;

сахарная пудра и щепотка корицы.

Для более праздничной подачи можно добавить шарик ванильного мороженого. На горячих гренках оно начнёт слегка таять, создавая нежный сливочный соус.

Можно ли приготовить французские гренки заранее

Лучше всего подавать pain perdu сразу после сковороды. Пока гренки горячие, их поверхность остаётся румяной, а серединка — мягкой.

Если завтрак нужно приготовить заранее, готовые ломтики можно убрать в холодильник в закрытом контейнере. Перед подачей разогрейте их на сухой сковороде или в духовке.

А вот надолго оставлять хлеб в сырой яично-молочной смеси не стоит. Он может слишком сильно размокнуть и потерять форму.

Французский pain perdu — один из самых простых способов превратить вчерашний батон в аппетитный завтрак. Всего несколько доступных ингредиентов, горячая сковорода и четверть часа времени — и вместо обычных гренок получается нежный десерт с золотистой корочкой и ароматом ванили.

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