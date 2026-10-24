Новогодние сладкие наборы для Казани обойдутся в 62,2 млн рублей

Управление образования исполкома Казани закупит 138 167 новогодних сладких подарочных наборов. Общая стоимость покупки — 62,2 млн рублей, каждый набор оценен в 450 рублей. Это следует из информации о закупке.

Закупку проводит МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» через электронный аукцион. Заявки на участие принимают с 23 октября по 2 ноября 2026 года на площадке АГЗ РТ, итоги подведут 5 ноября.

К участникам предъявляют дополнительные требования. Нужен опыт исполнения договора на услуги общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов не менее чем на 20% от начальной цены контракта. Также у поставщика не должно быть судимости по статье 236 УК РФ, административных правонарушений по ряду статей КоАП и записи в реестре недобросовестных поставщиков.

Ранее в Татарстане сообщали о закупке 87 жилых помещений для сирот — отдельных квартир или жилых домов. Начальная максимальная цена этого контракта составляла 394,9 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по закупкам.