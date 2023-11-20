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Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, для которого 2024 станет самым удачным

Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, для которого 2024 станет самым удачным

letsgophotos.ru

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Знаменитый по всей стране астролог Тамара Глоба в гороскопе на наступающий 2024 год выделила один знак зодиака, который накроет лавиной счастья и удачи, пишет gorodkirov.ru.

Звезды утверждают, что в следующем году, родившиеся под созвездием рака станут настоящими любимчиками вселенной и судьбы. Везение и удача начнут сопутствовать им в любых начинаниях. Астролог советует ракам не упустить один из самых благоприятных периодов в своей жизни: представителям данного знака следует непременно воспользоваться удачным 2024 годом, чтобы совершить стремительный скачок в карьере, а также наладить свою личную жизнь.

Более того, Тамара Глоба заявила, что особое внимание в наступающем году звезды будут уделять одиноким ракам. Есть очень большая вероятность того, что представители водной стихии встретят свою половинку.

Согласно гороскопу астролога, в 2024 году на пути к достижению целей и исполнению желаний у раков могут возникать трудности и неприятности, однако не стоит ни на секунду сомневаться в своих силах, ведь в это году им подвластно все. Все, что нужно делать в новом году представителям данного знака, это доверять своей интуиции, верить в самих себя и двигаться только вперед.

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