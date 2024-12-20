До конца года в Челнах сдадут ещё 15 новостроек

В Набережных Челнах готовятся к значимому завершению строительного сезона: до конца года здесь планируется сдать в эксплуатацию еще 15 новых жилых комплексов.

Это станет важным шагом к выполнению амбициозного плана по вводу жилья в эксплуатацию.

На текущий момент уже успешно сданы 18 зданий, что составляет внушительные 270 тысяч квадратных метров из запланированных 320 тысяч. Глава города Наиль Магдеев выразил уверенность в том, что город справится с поставленной задачей и выполнит намеченные цели.

Чиновники настроены оптимист новостройки находятся на завершающей стадии, и это позволит Набережным Челнам стать еще более привлекательными для жителей. Стремительное развитие городского строительства обещает создать комфортные условия для жизни и улучшить инфраструктуру города, сообщает КП Казань.