«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

В Казани некому учить детей

В Татарстане, в частности в Казани, остро стоит вопрос нехватки учителей. На сегодняшний день в республике недобр 2 000 учителей. Почему такой острый дефицит и как с ним бороться разузнала редакция PROKAZAN.

Некому учить детей

Сейчас в Татарстане работает более 36 тысяч учителей. При этом не хватает ещё 2 тысяч.

Автор фото: Минобрнаук РТ

«Проблема нехватки педагогических кадров остается актуальной. На начало 2024/2025 учебного года потребность в них составляет более 3 тысяч человек, из них учителей – более 2 тысяч. На сегодняшний день потребность обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профобразования, а также за счет переподготовки кадров. Ежегодно в наши школы приходят более 1000 молодых специалистов», — рассказали корреспонденту PROKAZAN в пресс-службе Минобрнауки.

Самый ощутимый дефицит учителей идёт в начальных классах. Там требуется 656 педагогов. Также больше всего не идут работать учителями математики - 572, русского языка — 515, физики — 360, иностранного языка — 315 и химии — 162.

В пресс-службе заверили, что среди всё городов Татарстана, наибольшие проблемы с преподавательским составом в Казань и Набережные Челны, Нижнекамском, Лаишевском и Лениногорском районах.

Автор фото: Минобрнаук РТ

По данным Авито, за последний год спрос на учителей в Казани вырос на 29%.

«По итогам III квартала 2024 года в Казани число вакансий для учителей увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников составили 45 789 рублей, а размер предлагаемой оплаты труда вырос год к году на 18%. Зарплатная вилка в вакансиях для преподавателей составляет в среднем от 20 000 до 70 000 рублей и зависит от количества учебных часов, стажа специалиста, уровня его образования и квалификации, от специфики школы и других факторов», — рассказал корреспонденту PROKAZAN региональный представитель Авито Работа Наиль Хафизов.

Но почему в Татарстане так остро не хватает учителей

В школы идут от безысходности

Автор фото: PROKAZAN

Найти 2 тысячи учителей одним днём просто физически нельзя. Но обучать детей нужно каждый день. Поэтому учителям дают дополнительную нагрузку.

«Частично проблема нехватки педагогических кадров решается за счет привлечения студентов старших курсов, обучающихся по педагогическим специальностям. В школах и детских садах республики сегодня работают более 800 таких студентов. Из них 50% составляют студенты выпускных курсов педагогических колледжей, поскольку с 1 сентября 2023 года им разрешено преподавать в школах. Также вопрос нехватки учителей зачастую решается увеличением нагрузки. Сегодня почти 32% педагогов имеют нагрузку более полутора ставок, в том числе более 50% учителей двух ключевых предметов — математика и русский язык. У 5.5% учителей нагрузка более двух ставок», — сообщили в Минобрнауки.

Но вопрос дополнительной нагрузки учителей не является добровольным. По словам директора школы «Солнце» Павла Шмакова, учителей вынуждают работать больше.

Автор фото: Павел Шмаков

«На самом деле, учителей не хватает сильно больше, чем говорят официальные источники. Директора не показывают полную картину своему руководству, так как за недобор преподавателей будут очень сильно ругать. И чтобы скрыть дефицит кадров, учителей заставляют брать дополнительные ставки», — говорит Павел Шмаков.

Также он отмечает, что самая большая нехватка учителей по математике и информатике. Так как с их знаниями можно работать на более высокооплачиваемых направления.

«В школы идут те, кто не смогли устроиться на более оплачиваемое место. От этого и качество знаний страдает у детей», — поясняет спикер.

Такая же ситуация и с преподавателями иностранных языков.

Один из ключевых факторов нехватки учителей — это маленькая зарплата. В среднем, в Татарстане учитель получает 52,2 тыс. рублей, а в Казани и вовсе 45 тысяч рублей.

Нужно повысить престиж

По словам Павла Шмакова, зарплата — это не единственных фактор, который влияет на дефицит учителей.

«В нашей стране не уважают учителей. Родители позволяют себе хамить педагогам, показывают это детям. Учителя запросто могут снять на видео из подтяжка и выложить в социальные сети», — говорит Павел Шмаков.

Но чтобы повысить престиж профессии необходимо проводить агитации среди людей, проводить социальные мероприятия, вешать баннеры и плакаты, которые будут демонстрировать уважение и любовь к учителям, отмечет спикер.

Однако в Татарстане сейчас работают над повышением престижа профессии учителя и стимулирования труда педработников. В республике активно ведут материальное поощрение учителей. Всего реализовано 7 программ.