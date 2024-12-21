В Казанском энергоуниверситете отменены занятия

В КГЭУ отменены все занятия из-за атаки БПЛА на Казань. Студентов просят соблюдать спокойствие и действовать по указаниям МЧС, если такие указания будут.

В Казани после атаки были проведены эвакуации ряда школ и техникумов. Детей провожали в подвалы для их безопасности.

Ранее Рустам Минниханов отменил на сегодня все развлекательные мероприятия в республике. Также о закрытии сообщает ряд торговых центров.

8 БПЛА сегодня атаковали Казань. 6 из них попали по жилым домам. Минобороны ранее отчитывалось о сбитии 6 БПЛА.