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Поцелованные Всевышним: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет в 2024 году счастье

Поцелованные Всевышним: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет в 2024 году счастье

100biografiy.ru

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В первых числах января три знака зодиака - Водолей, Весы и Рак - получат неоценимый подарок в виде удачи, сопровождающей их в различных сферах жизни, сообщает gorodkirov.ru.

Водолеи:

Судьба предоставит Водолеям возможность разобраться в своих отношениях. Будут удивительные моменты, когда вы сможете понять, действительно ли вам нужны те или иные отношения. Не забывайте слушать свое сердце и доверять ему в принятии важных решений.

Весы:

Судьба приведет родившихся под созвездием Весов к встрече с человеком, который станет поддержкой в обновлении вашей жизни и вдохновит на новые идеи в профессиональной сфере. Однако будьте осторожны, особенно в личных вопросах - доверие в деловых отношениях не всегда переносится на личные.

Раки:

Новый год приносит Ракам шанс на восстановление семейных связей. Вы сможете наладить отношения и склеить то, что казалось разбитым. Важно отдаться разговорам по душам, прояснить недопонимания и разрешить конфликты. Посвятите время семейным отношениям, чтобы сделать их крепче и более гармоничными.

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