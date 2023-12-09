Поцелованные богом: Глоба предрекла удачу этим знакам зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что предстоящая суббота, 9 декабря, станет днем успеха для представителей трех знаков зодиака. Тельцов ожидает процветание в области культуры и искусства, а также хорошие доходы от деловых встреч, поездок и торговли. Кроме того, занятия с детьми помогут разгрузить голову от рабочих проблем и поднять настроение. Ракам звезды советуют быть внимательнее, особенно когда работаете с документами или готовитесь к выступлению - необходимо высказывать свои мысли четко и доступно, чтобы люди поняли вас правильно. Львам рекомендуется быть экономными и временно отказаться от ненужных расходов, приоритеты помогут контролировать финансовые потоки.