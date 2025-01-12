Росреестр отметил регионы, жители которых чаще всего брали недвижимость в РТ

В прошлом году основными покупателями жилья в РТ стали жители Башкортостана, Москвы и Подмосковья. Пресс-служба Управления Росреестра по РТ рассказала, что с этого года зарегистрировано 625 заявок от башкирцев, 529 — от москвичей и 485 — от жителей Подмосковья. Также активность проявили жители Удмуртии и Ульяновской области, с 308 и 285 обращениями соответственно.



Среди десяти регионов, проявивших интерес к рынку недвижимости Татарстана, оказались Самарская область и Марий Эл. Больее количество запросов поступило из самой столицы Татарстана (1539 обращений), Челнов (350) и Зеленодольского района (342). В общем, за прошлый год в Росреестр РТ было выявлено 4665 экстерриториальных заявок.



Стоит отметить, что в последние годы наблюдается растущий интерес к загородной недвижимости и увеличение инвестиций в коммерческий сектор Татарстана.