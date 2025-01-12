Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Росреестр отметил регионы, жители которых чаще всего брали недвижимость в РТ

В прошлом году основными покупателями жилья в Р...

Подписаться в Telegram

В прошлом году основными покупателями жилья в РТ стали жители Башкортостана, Москвы и Подмосковья. Пресс-служба Управления Росреестра по РТ рассказала, что с этого года зарегистрировано 625 заявок от башкирцев, 529 — от москвичей и 485 — от жителей Подмосковья. Также активность проявили жители Удмуртии и Ульяновской области, с 308 и 285 обращениями соответственно.

Среди десяти регионов, проявивших интерес к рынку недвижимости Татарстана, оказались Самарская область и Марий Эл. Больее количество запросов поступило из самой столицы Татарстана (1539 обращений), Челнов (350) и Зеленодольского района (342). В общем, за прошлый год в Росреестр РТ было выявлено 4665 экстерриториальных заявок.

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается растущий интерес к загородной недвижимости и увеличение инвестиций в коммерческий сектор Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

средства от тараканов топ 10 лучших

Новости Татарстана

21 час назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Важное в РТ

2 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%

биоламинирование ресниц в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Татарстана

19 часов назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Татарстана

20 часов назад

У пенсионерки в Набережных Челнах украли «Ниву» за 480 тысяч рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей
Новости Казани
2 дня назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Оплату следует осуществить в течение 5 дней

Новости Татарстана

14 минут назад

Татарстан получит инвестиции на 16 миллиардов рублей в рамках нацпроектов

Новости Татарстана

24 минуты назад

СК проконтролирует ситуацию с подтоплением нечистотами дворов в Зеленодольске

Новости Татарстана

29 минут назад

Росреестр отметил регионы, жители которых чаще всего брали недвижимость в РТ

Новости Казани

2 часа назад

В Казани возбудили дело на воспитателя детсада, забывшую ребёнка после прогулки
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

2 часа назад

Исмаэль Бако поделился, почему УНИКС сегодня сможет победить «Уралмаш»

Новости Татарстана

3 часа назад

Руководство Татарстана поздравило работников прокуратуры с их праздником

Новости Татарстана

3 часа назад

Нижнекамский район празднует 60-летний юбилей
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты