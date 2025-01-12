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В Казани возбудили дело на воспитателя детсада, забывшую ребёнка после прогулки

В соцсетях и региональных СМИ республики разлет...

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В соцсетях и региональных СМИ республики разлетелась новость о воспитателе частного детского сада, которая забыла полуторалетнего малыша прямо на улице. Первоначально сообщалось, что малыш пробыл один целый час, но, после просмотра видео с камер, удалось установить, что на самом деле это произошло за пять минут.

Ребёнка заметила горожанка и возвратила его обратно в детсад, сообщает ГТРК "Татарстан". Региональное управление Следственного комитета начало проверку и выясняет все детали инцидента. В результате было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию и предоставление небезопасных услуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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