Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

«Динамовцы» закончили серию из четырёх домашних матчей по хоккею с мячом

Перед встречей с казанцами новосибирская команд...

Пресс-служба ХК «Ак Барс-Динамо»

Подписаться в Telegram

Перед встречей с казанцами новосибирская команда и представители Татарстана набрали по 13 очков, занимая 9-е место в таблице. В первом круге их игра завершилась вничью 1:1.

На стадионе «Ракета» первый тайм также прошел без забитых мячей. Владислав Блохин открыл счет на 30-й минуте, однако во втором тайме сибиряки продемонстрировали впечатляющую игру, забив три мяча подряд. Итог встречи составил 4:2, благодаря завершающему удару Игоря Ларионова на 89-й минуте.

Команда «Ак Барс-Динамо» продолжает борьбу за восьмую позицию в Суперлиге, отставая на 5 очков с 11 матчами до конца сезона. Следующий поединок против «Динамо» запланирован на 15 января в Москве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

какие ставят сетки в вентиляцию от тараканов в квартире

Новости Татарстана

23 часа назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Важное в РТ

2 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%

настройка скрипки в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Казани

5 часов назад

Подземные переходы в Казани затопило водой

Новости Татарстана

21 час назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Татарстана

21 час назад

У пенсионерки в Набережных Челнах украли «Ниву» за 480 тысяч рублей
Новости Казани
7 часов назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Татарстана

час назад

Маршрутную сеть в Челнах поменяли после массовых жалоб горожан

Новости Татарстана

час назад

В Буинском районе Татарстана ветеран отпраздновал своё 105-летие

Новости Казани

час назад

«Динамовцы» закончили серию из четырёх домашних матчей по хоккею с мячом

Новости Татарстана

час назад

Татарстан получит инвестиции на 16 миллиардов рублей в рамках нацпроектов
На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане по...
Новости Татарстана
день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

Новости Татарстана

час назад

СК проконтролирует ситуацию с подтоплением нечистотами дворов в Зеленодольске

Новости Татарстана

2 часа назад

Росреестр отметил регионы, жители которых чаще всего брали недвижимость в РТ

Новости Казани

4 часа назад

В Казани возбудили дело на воспитателя детсада, забывшую ребёнка после прогулки
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты