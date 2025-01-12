«Динамовцы» закончили серию из четырёх домашних матчей по хоккею с мячом

Перед встречей с казанцами новосибирская команда и представители Татарстана набрали по 13 очков, занимая 9-е место в таблице. В первом круге их игра завершилась вничью 1:1.



На стадионе «Ракета» первый тайм также прошел без забитых мячей. Владислав Блохин открыл счет на 30-й минуте, однако во втором тайме сибиряки продемонстрировали впечатляющую игру, забив три мяча подряд. Итог встречи составил 4:2, благодаря завершающему удару Игоря Ларионова на 89-й минуте.



Команда «Ак Барс-Динамо» продолжает борьбу за восьмую позицию в Суперлиге, отставая на 5 очков с 11 матчами до конца сезона. Следующий поединок против «Динамо» запланирован на 15 января в Москве.