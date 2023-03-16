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По инициативе американской стороны: министр обороны РФ Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Министр обороны России Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином
По инициативе американской стороны: министр обороны РФ Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Фото: открытые источники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином сообщили в военном ведомстве России.
Отмечается, что инициаторами разговора были американцы.

"Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Черном море", — сообщили в Минобороны.

Шойгу указал на то, что США не соблюдают заявленную зону ограничения полетов, которая введена в связи с СВО на Украине. Также он отметил усиление разведдеятельности Вашингтона против интересов Москвы. По словам Шойгу, полеты американских беспилотников у побережья Крыма носят явно провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.
По словам Шойгу, Москва не заинтересована в таком развитии событий и реакция властей РФ будет соразмерной.

Остин, в свою очередь, сообщил российскому коллеге, что США продолжат полеты над международными водами. После разговора глава Пентагона заявил на пресс-конференции, что великие державы должны подавать пример транспарентности и коммуникабельности. Он повторил, что США будут летать там, где им это позволяет международное право, и призвал российскую военную авиацию действовать "безопасно и профессионально".

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