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Песня Шамана и гимн СССР прозвучали в эфире радиостанции судного дня

17 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76 внезап...

dzen.ru

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17 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76, известная своими загадочными и монотонными гудками, удивила своих слушателей.

Вечером, вместо привычных звуков, в эфире прозвучали музыкальные композиции, включая песню «Я русский» артиста Shaman, фрагменты из «Лебединого озера» Петра Чайковского и гимн СССР. Этот инцидент вызвал предположения о возможном взломе станции.

Аномалия в эфире: краткий хронологический обзор

  • 22:32 мск: Начало необычной трансляции с песней «Я русский».
  • 22:56 мск: В эфире зазвучала композиция из балета «Лебединое озеро».
  • 23:08 мск: Проигрывание гимна СССР.

Визуальные эффекты в сопровождении музыкальных треков также поразили зрителей: символы на экране сформировали изображение животного, а затем слово «Gromel», что стало своего рода загадкой вечера.

Теории и реакции сообщества

Радиостанция УВБ-76, часто именуемая «Жужжалка» или радиостанция Судного дня, всегда была обёрнута мистикой. Среди множества теорий о её назначении — от связи с подводными лодками до автоматической системы запуска ядерных ракет в случае глобальной катастрофы.

Внезапное музыкальное вмешательство добавило новых спекуляций относительно того, кто мог стоять за этим и каковы могли быть мотивы.

Взгляд экспертов на инцидент

Специалисты в области радиочастот и кибербезопасности подняли вопросы о защите данных и сигналов таких станций. Возможность взлома ставит под сомнение уровень безопасности, которым обычно обладают подобные стратегически важные объекты. Этот случай подчеркивает необходимость усиленных мер по обеспечению неприкосновенности таких средств связи.

Значение для общества и будущие исследования

Этот неожиданный инцидент на УВБ-76 стал значимым не только для экспертного сообщества, но и для широкой общественности, привлекая внимание к вопросам информационной безопасности и военной готовности. Он также активизировал исследовательский интерес к деятельности и истории радиостанции, возможно, раскрывая новые аспекты её работы, сообщает rbc.ru.

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