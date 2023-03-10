«МК»: в Москве перед сносом старого дома за заваренной дверью нашли мумии матери и дочки

В поселке завода Мосрентген в Москве перед сносом старого дома в одной из квартир нашли мумии двух человек, пишет "МК".

По данным издания, мумифицированные тела нашли при проведении работ по подготовке ветхого дома к сносу. Дверь в квартиру была заварена. Предположительно, тела принадлежат 85-летней матери и ее 58-летней дочери.

Погибшие лежали на кроватях. Установлено, что мать и дочь погибли в августе 2022 года. Следователи выясняют, почему россиянки скончались.