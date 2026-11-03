Новости Казани

Ледовое кольцо вокруг «Чаши» откроют для казанцев в декабре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани в середине декабря откроется большой к...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Большой каток в центре Казани начнет работать уже в середине декабря. Об этом журналистам сообщил директор комитета по развитию туризма города Александр Шавлиашвили.

По его словам, объект получит название «Ледяное кольцо Казани» и расположится вокруг центра семьи «Казан». Шавлиашвили отметил, что каток станет одним из самых красивых в стране благодаря панорамному виду на набережную и архитектурный ансамбль.

Городские власти рассчитывают, что новый аттракцион привлечет туристов в зимний сезон. Летом Казань уже побила рекорды по числу гостей, и теперь ставка делается на новогодние праздники. «Мы всем городом строим большой каток в центре Казани», — подчеркнул чиновник.

Ранее Шавлиашвили заявлял, что задача властей — сделать столицу Татарстана местом, где вся страна встречает Новый год. Если летом главной точкой притяжения стал зооботсад, то зимой эту роль должен выполнить каток у «Чаши».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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