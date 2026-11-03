Рекордный транспортный налог в Татарстане начислили владельцу Bentley

В Татарстане владельцу Bentley Continental начислили самый крупный транспортный налог в этом году — 296 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин на брифинге в Кабмине РТ.

В 2025 году в регионе учтено 658 дорогостоящих автомобилей, совокупный налог на которые достиг 86 миллионов рублей. Годом ранее таких машин было всего 389, что говорит о заметном росте числа премиальных авто в республике.

Сафиуллин отметил, что увеличение количества дорогих машин напрямую повлияло на рост поступлений в бюджет. Владельцу Bentley предстоит внести самую крупную сумму среди всех владельцев премиальных автомобилей в Татарстане.