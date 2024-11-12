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Пенсии вырастут уже с начала 2025 года: кому и насколько увеличат выплаты

В 2025 году Российское правительство представил...

ldpr.ru

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В 2025 году Российское правительство представило Госдуме предложение бюджета для Социального фонда России, охватывающее период до 2027 года.

Проект бюджета подразумевает реформы в пенсионной системе, включая изменения в размерах пенсий и условиях их начисления различным категориям граждан.

Планируемые изменения в пенсионных выплатах на 2025 год

По новому бюджету, предусматривается рост средней страховой пенсии по старости на 7,5%, что увеличит пенсии на 1 634 рубля.

Также предвидится значительное увеличение социальных пенсий на 14,7%, добавляющее к текущим выплатам 1 980 рублей. Так, к окончанию 2025 года средняя социальная пенсия ожидается на уровне 15 456 рублей, что заметно выше текущих 13 475 рублей. Кроме того, предполагается, что среднегодовой размер накопительной пенсии составит 1,4 тысячи рублей, а срочная пенсионная выплата достигнет 2,7 тысячи рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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