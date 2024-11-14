В МВД прокомментировали информацию о хождении по домам силовиков ради переписи

В социальных сетях появились сведения о том, что сотрудники полиции ходят по квартирам жителей Татарстана для переписи населения. При этом, в МВД РТ заявили, что сейчас перепись не проводится, а значит и силовики ненастоящие.

Неизвестные люди показывают жильцам документы и говорят, что хотят проверить паспорт и снять биометрию. При себе у мошенников есть ноутбук, биометрическое устройство и список с жителями.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что у силовиков нет таких задач, и попросили доверять лишь проверенным сведениям.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 12 ноября 2024 года, лихач насмерть сбил женщину. Все случилось вечером в Менделеевском районе Татарстана.

На видео видно, как у перехода находятся 3 женщины. Когда для транспорта загорелся красный свет светофора, люди начали переходить дорогу....