Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В МВД прокомментировали информацию о хождении по домам силовиков ради переписи

При себе у мошенников есть ноутбук

МВД

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В социальных сетях появились сведения о том, что сотрудники полиции ходят по квартирам жителей Татарстана для переписи населения. При этом, в МВД РТ заявили, что сейчас перепись не проводится, а значит и силовики ненастоящие.

Неизвестные люди показывают жильцам документы и говорят, что хотят проверить паспорт и снять биометрию. При себе у мошенников есть ноутбук, биометрическое устройство и список с жителями.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что у силовиков нет таких задач, и попросили доверять лишь проверенным сведениям.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 12 ноября 2024 года, лихач насмерть сбил женщину. Все случилось вечером в Менделеевском районе Татарстана.

На видео видно, как у перехода находятся 3 женщины. Когда для транспорта загорелся красный свет светофора, люди начали переходить дорогу....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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