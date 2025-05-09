«Орешник» в режиме ожидания: как Россия готовится к возможному обострению после Дня Победы
rutube.ru
На фоне заявлений о временном перемирии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в России усиливается военная активность.
В оборонных кругах обсуждают сценарии симметричного реагирования на возможные провокации в праздничные дни, сообщает thisnews.ru.
Режим повышенной готовности
По информации из источников, стратегические подразделения ВС РФ приведены в повышенную боевую готовность. В их числе — ранее не известные широкой публике ракетные комплексы под названием «Орешник», что вызвало обсуждение среди аналитиков.
«Если это новая разработка, её применение станет сигналом о переходе к качественно иному этапу противостояния», — прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.
Сообщается, что некоторые установки «Орешника» могли быть замечены в приграничных районах, в том числе в лесах Воронежской области. Эти данные пока не подтверждены официально.
Реакция МИД и Кремля
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки сорвать «священные дни памяти» встретят жёсткий ответ.
«Любые попытки сорвать священные дни памяти встретят мгновенный и сокрушительный ответ», — заявила Захарова, напомнив о нарушениях пасхального перемирия со стороны Украины.
В Кремле, по сообщениям Telegram-каналов, скептически оценивают вероятность полного соблюдения перемирия со стороны противника.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «ответные меры будут пропорциональны угрозам».
Возможные цели и стратегия
По данным военных источников, Минобороны РФ составило перечень объектов на территории Украины, в том числе в Киеве, которые могут быть поражены в случае эскалации. Речь идет о военной инфраструктуре и логистических центрах.
Отставной генерал-майор Владимир Богданов прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Стратегия сдерживания работает до тех пор, пока противник верит в готовность её применить».
Обстановка на границе
По официальным данным:
- За последнюю неделю приграничные регионы России подвергались обстрелам 14 раз
- Удары затронули гражданскую инфраструктуру, в том числе в Белгородской области
- В социальных сетях появляются видео, якобы свидетельствующие о передислокации военной техники
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