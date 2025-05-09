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«Орешник» в режиме ожидания: как Россия готовится к возможному обострению после Дня Победы

На фоне заявлений о временном перемирии к 80-ле...

rutube.ru

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На фоне заявлений о временном перемирии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в России усиливается военная активность.

В оборонных кругах обсуждают сценарии симметричного реагирования на возможные провокации в праздничные дни, сообщает thisnews.ru.

Режим повышенной готовности

По информации из источников, стратегические подразделения ВС РФ приведены в повышенную боевую готовность. В их числе — ранее не известные широкой публике ракетные комплексы под названием «Орешник», что вызвало обсуждение среди аналитиков.

«Если это новая разработка, её применение станет сигналом о переходе к качественно иному этапу противостояния», — прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Сообщается, что некоторые установки «Орешника» могли быть замечены в приграничных районах, в том числе в лесах Воронежской области. Эти данные пока не подтверждены официально.

Реакция МИД и Кремля

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки сорвать «священные дни памяти» встретят жёсткий ответ.

«Любые попытки сорвать священные дни памяти встретят мгновенный и сокрушительный ответ», — заявила Захарова, напомнив о нарушениях пасхального перемирия со стороны Украины.

В Кремле, по сообщениям Telegram-каналов, скептически оценивают вероятность полного соблюдения перемирия со стороны противника.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «ответные меры будут пропорциональны угрозам».

Возможные цели и стратегия

По данным военных источников, Минобороны РФ составило перечень объектов на территории Украины, в том числе в Киеве, которые могут быть поражены в случае эскалации. Речь идет о военной инфраструктуре и логистических центрах.

Отставной генерал-майор Владимир Богданов прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Стратегия сдерживания работает до тех пор, пока противник верит в готовность её применить».

Обстановка на границе

По официальным данным:

  • За последнюю неделю приграничные регионы России подвергались обстрелам 14 раз
  • Удары затронули гражданскую инфраструктуру, в том числе в Белгородской области
  • В социальных сетях появляются видео, якобы свидетельствующие о передислокации военной техники

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