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· 16+ · Анастасия Шарова

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения

Несмотря на научный прогресс, человечество оста...

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Несмотря на научный прогресс, человечество остаётся уязвимым перед силами, которые невозможно контролировать. Одно дело — климатические изменения или военные угрозы, с которыми можно бороться. Совсем другое — космические катастрофы, от которых не спасёт ни наука, ни технологии.

Столкновение чёрных дыр
Если две гигантские чёрные дыры сойдутся в одну, образуется сверхмассивный объект. Выбросы гамма-излучения и гравитационных волн могут уничтожить всё на своём пути, включая Землю, если она окажется поблизости.

Падение астероида
Астероид способен вызвать глобальные разрушения: цунами, пожары, ядерную зиму. Даже сравнительно небольшой объект, упавший в океан, может изменить климат на планете.

Большой разрыв
Согласно одной из гипотез, Вселенная будет расширяться всё быстрее, пока не начнёт разрывать галактики, звёзды и даже атомы. Это будет конец всего, и остановить его невозможно.

Магнетары
Магнетары — звёзды с экстремально сильным магнитным полем. Если один из них приблизится к Солнечной системе, его воздействие может уничтожить электронные устройства и разрушить биологические молекулы.

Сверхмассивная чёрная дыра рядом с Солнечной системой
Такой объект может поглотить всё в пределах досягаемости — включая свет, время и саму материю. Это произошло бы мгновенно, и обнаружить приближение заранее практически невозможно.

Хотя эти угрозы кажутся далёкими и маловероятными, они не противоречат законам физики. Мы существуем в хрупкой системе, в которой множество факторов остаются вне нашего контроля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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