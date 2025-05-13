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Ученые: уровень ртути в атмосфере за 20 лет снизился на 70%

Учёные зафиксировали 70% снижение уровня ртути ...

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Глобальные усилия по борьбе с загрязнением воздуха дают результат: по данным, опубликованным в ACS ES&T Air, за последние 20 лет уровень ртути в атмосфере снизился на 70%. К такому выводу пришли международные учёные, отслеживавшие содержание ртути даже в самых труднодоступных точках планеты — например, на склонах Эвереста.

Исследование показало: благодаря ограничениям на выбросы ртути — таким, как положения Минаматской конвенции, — выбросы от промышленности, энергетики и сжигания отходов существенно сократились. Однако возникает новая проблема: почва стала крупнейшим источником ртути, выделяя её под влиянием изменения климата.

Учёные использовали уникальный метод: проанализировали листья маленького альпийского растения Androsace tapete, которое ежегодно наращивает новый слой — как кольца у дерева. Благодаря этому удалось восстановить данные об уровне ртути начиная с 1982 года. Оказалось, что сейчас 62% ртути в атмосфере поступает из почвы, а доля выбросов от человеческой деятельности сократилась до 28%.

Авторы подчеркивают, что борьба с ртутью не окончена. Следующим шагом станет контроль повторных выбросов ртути, уже накопленной в экосистемах. Особенно в условиях потепления, когда почва начинает «отдавать» загрязняющие вещества обратно в атмосферу.

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