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Новогодний сюрприз для россиян: зимние каникулы в школах изменяться до неузнаваемости - озвучили даты

Новый учебный год 2024/2025 принесёт российским...

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Новый учебный год 2024/2025 принесёт российским школам гибкость в планировании каникул. Школы имеют право самостоятельно определять даты отдыха, хотя большинство ориентируются на рекомендации Министерства образования.

Это создает разнообразие в календарях каникул по всей стране.

Рекомендации Министерства образования:

  • Четвертная система (стандартная):

Зима: 30 декабря 2024 — 12 января 2025
Весна: 24 — 31 марта 2025
Лето: 23 мая (5-дневная неделя) / 24 мая (6-дневная неделя).

Первоклассники: Дополнительные каникулы: 17 — 24 февраля 2025.

  • Модульная система (более частый отдых):

Примерные даты: в октябре (5-13), ноябре (16-24), декабре/январе (29 декабря 2024 — 8 января 2025), феврале (15-24), апреле (5-13).

  • Государственные праздники:

Праздничные дни, например, День народного единства (4 ноября) и День Победы (9 мая), также являются выходными. Если они выпадают на будний день, выходной переносится на следующий рабочий день.

Как узнать точные даты каникул своей школы?

Рекомендации Минобразования — это лишь ориентиры. Точные даты каникул устанавливает каждая школа индивидуально. Рекомендуем проверить информацию на официальном сайте вашей школы.

Почему важно разнообразие?

Гибкость в планировании каникул позволяет школам адаптировать учебный процесс к потребностям учеников и местным условиям. Это важный фактор для эффективной подготовки учащихся к обучению и здорового отдыха. Независимо от выбранной системы, учебный год 2024/2025 предполагает сбалансированный подход к учебной нагрузке и отдыху.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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