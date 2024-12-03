Новогодний сюрприз для россиян: зимние каникулы в школах изменяться до неузнаваемости - озвучили даты

Новый учебный год 2024/2025 принесёт российским школам гибкость в планировании каникул. Школы имеют право самостоятельно определять даты отдыха, хотя большинство ориентируются на рекомендации Министерства образования.

Это создает разнообразие в календарях каникул по всей стране.

Рекомендации Министерства образования:

Четвертная система (стандартная):

Зима: 30 декабря 2024 — 12 января 2025

Весна: 24 — 31 марта 2025

Лето: 23 мая (5-дневная неделя) / 24 мая (6-дневная неделя).

Первоклассники: Дополнительные каникулы: 17 — 24 февраля 2025.

Модульная система (более частый отдых):

Примерные даты: в октябре (5-13), ноябре (16-24), декабре/январе (29 декабря 2024 — 8 января 2025), феврале (15-24), апреле (5-13).

Государственные праздники:

Праздничные дни, например, День народного единства (4 ноября) и День Победы (9 мая), также являются выходными. Если они выпадают на будний день, выходной переносится на следующий рабочий день.

Как узнать точные даты каникул своей школы?

Рекомендации Минобразования — это лишь ориентиры. Точные даты каникул устанавливает каждая школа индивидуально. Рекомендуем проверить информацию на официальном сайте вашей школы.

Почему важно разнообразие?

Гибкость в планировании каникул позволяет школам адаптировать учебный процесс к потребностям учеников и местным условиям. Это важный фактор для эффективной подготовки учащихся к обучению и здорового отдыха. Независимо от выбранной системы, учебный год 2024/2025 предполагает сбалансированный подход к учебной нагрузке и отдыху.

