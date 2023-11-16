Ноябрь уложит в могилу: Глоба предсказала двум знакам зодиака непроглядную полосу бед и несчастий

Знаменитый астролог Тамара Глоба выделила всего два знака зодиака, но отнюдь не по радостной причине, а по очень настораживающей и пугающей: представителям двух созвездий в ноябе необходимо уделить особое внимание своему здоровью, сообщает progorodsamara.ru.

Первый знак зодиака, на который указали звезды, овен. Согласно гороскопу, представители данного знака зодиака сейчас находятся не в самом благоприятном периоде своей жизни: упреки начальства, ссоры с близкими, повышенная нагрузка, особенно ощутимая ближе к концу месяца. Все это очень плохо влияет на нервную систему овнов, и астролог предупреждает, если в самое ближайшее время родившиеся под вышеназванным созвездием не начнут больше отдыхать и меньше нервничать, то им не избежать нервно-психических расстройств, которые вылечить получиться только с помощью врачей.

Ухудшение состояния здоровья звезды предрекают и тельцам. Симптомы похожи: ужасный утомительный ноябрь, полный стрессов и конфликтов. Тамара Глоба настоятельно рекомендует родившимся под данным созвездием в срочном порядке научиться равномерно распределять время между работой и отдыхом, чтобы не заработать бессонницу, хроническую усталость и головные боли.