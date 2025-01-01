Как избежать похмелья или быстро от него избавиться: советы казанских врачей

Казанские врачи рассказали о том, как избавится от похмелья

Праздники — это радость, смех и общение, но иногда утро после застолья превращается в настоящее испытание. Головная боль, тошнота, слабость и раздражительность — классические симптомы похмелья, которые могут испортить весь день. Как подготовиться к празднику, чтобы избежать неприятных последствий, или помочь себе, если избежать похмелья не удалось? Об этом в материале PROKAZAN.

Как избежать похмелья: подготовка к празднику

Планирование начинается заранее, отмечают специалисты.

Не пейте на голодный желудок. Перед застольем съешьте плотную, но не слишком жирную пищу. Белки и сложные углеводы помогают замедлить всасывание алкоголя.

Автор фото: Минздрав РТ

«Обязательно ешьте: употребление спиртного на голодный желудок увеличивает скорость опьянения и негативно влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта», — рассказывает диетолог Маргарита Макуха.

Нарколог Руслан Хамдиев отмечает, что очень важно пить и воду.

«Соблюдайте умеренность. Умеренное употребление алкоголя снижает риск для здоровья и социальных проблем. Не пейте спиртное на голодный желудок. Употребление алкоголя во время или после приема пищи может замедлить его всасывание в кровь, что, в свою очередь, снижает риск интоксикации», — говорит врач-нарколог.

Ещё избежать плохое состояние помогут магний, витамины группы B и янтарная кислота. Они могут снизить риск тяжёлого похмелья.

Автор фото: Минздрав РТ

Как пить и не страдать

Во время застолья тоже есть свои правила. Например, не смешивайте напитки. Удержитесь от экспериментов: если начали с одного вида напитков, продолжайте его пить.

Закусывайте правильно. Ставьте акцент на белки (рыба, мясо) и клетчатку (овощи).

«Нужно следовать правилу 1 к 1. За каждый бокал алкоголя — стакан воды или сока», — говорит врач.

Ещё специалист призывает не употреблять спиртные напитки часто – делайть перерывы. Если соблюдать все эти простые рекомендации, то они позволят минимизировать негативные последствия воздействия алкоголя на организм. Но при его попадании в организм все системы органов в любом случае будут испытывать нагрузку. Важно помнить, что алкоголь даже в самом малом количестве очень пагубно сказывается на здровье человека, а в особенности женском.

И важно помнить, что наиболее сильно алкоголь ударяет по сложным психическим процессам, таким как логика, мышление, память. И возникает вопрос: а стоит ли разменивать интеллект и способности на несколько часов призрачной эйфории?

Автор фото: Минздрав РТ

Народные средства: мифы и реальность

Рассол. Это не панацея, но может помочь благодаря солям и электролитам. Крепкий кофе. Часто вызывает обезвоживание, поэтому пить его нужно только вместе с водой. Сырые яйца. Их есть точно не стот, как есть огомный риск заражения. А вот пользы от такого метода точно не будет. Ванна или сауна. В остром похмельном состоянии может быть опасна для сердца. Так как идут перепады температуры и сердце может просто не справится, ведь ему приходится работать в несколько раз сильнее.

Здоровая альтернатива

Автор фото: Алмакаева Алина

Если вы не хотите страдать похмельем, подумайте о безалкогольных альтернативах. Сейчас существует множество безалкогольных напитков — от пива до коктейлей, которые ничем не уступают своим алкогольным аналогам по вкусу.

Специалит-нарколог также сообает, что если смотреть по исследованиям, эмоциональный эффект алкоголя зависит не от его состава и крепости, а от атмосферы в компании. Люди заражают друг друга эйфорией. Праздник не в бокале, а в головах. Для хорошего вечер алокоголь не нужен.