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«Ноябрь и декабрь будут аномальными». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Синоптики представили обновлённый прогноз на но...

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Синоптики представили обновлённый прогноз на ноябрь и декабрь 2024 года, который обещает быть поистине аномальным. Завершающие месяцы этого года удивят даже самых искушённых наблюдателей за погодой.

Как сообщает PRIMPRESS, климатическая ситуация в России на стыке осени и зимы ожидается нестабильной и переменчивой, а проявления аномальной погоды будут существенно различаться в зависимости от региона.

Ноябрь: снегопады на юге и аномальные холода на Урале

Согласно прогнозу, ноябрь принесёт ранний снег практически во все регионы страны, включая территории, где обычно в это время года его не бывает. Так, в городах юга России, таких как Самара, Волгоград и даже Краснодар, ожидаются значительные снегопады. Вместе с осадками придёт и похолодание: температура на юге окажется ниже привычной для конца осени, что станет неприятным сюрпризом для местных жителей. Также сильные холода ожидаются на Урале и в части Сибири, где температуры также будут заметно ниже климатической нормы.

Тепло в Сибири: непривычные для ноября температурные показатели

В то время как западные и южные регионы будут покрыты снегом и испытают похолодание, центральная и юго-восточная части Сибири столкнутся с непривычным для этого времени теплом. Метеорологи прогнозируют, что такие области, как Якутия, Бурятия и Забайкалье, окажутся в зоне температурных аномалий, с показателями выше средней нормы. Карты прогноза окрасили эти области в красный цвет, что свидетельствует о температуре выше привычной.

Европейская часть России: снегопады и похолодание

Европейскую часть России также ждёт ранняя зима. Уже в ноябре Москву и другие регионы центра страны накроют сильные снегопады, а к середине месяца температура резко пойдёт вниз. Мокрый снег начнёт покрывать дороги, создавая первые проблемы на дорогах. К началу декабря столбики термометров в большинстве городов окажутся на значениях ниже нуля, и зима вступит в свои права.

Декабрь: морозы до минус 35 и сильные холода

В декабре аномальные холода охватят почти всю территорию страны. Морозы с температурой до минус 35 градусов придут в Сибирь, на Урал и Дальний Восток, накрывая значительную часть России. Этот холодной сезон станет одним из самых серьёзных испытаний для жителей Сибири и северных регионов страны, где уже привычные морозы ещё усилятся.

Готовимся к зимним аномалиям

Предстоящие ноябрь и декабрь 2024 года обещают быть нестабильными и аномальными с точки зрения погоды. На большей части страны ожидаются холодные и снежные осадки, а южные регионы удивит ранний снег. Эксперты рекомендуют быть готовыми к неожиданным погодным условиям и внимательно следить за прогнозами. Эта зима может стать одной из самых запоминающихся, с резкими морозами и снегопадами, которые оставят свой след на всей территории России.

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