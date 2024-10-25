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Никаких льготных ипотек не будет: вице-премьер Хуснуллин сделал важное заявление

В условиях высокой инфляции правительство Росси...

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Инфляция в России, которая замедлилась до 8,63% в сентябре, оказала значительное давление на рынок жилья, особенно в сфере строительства, где цены на материалы и работы продолжают расти с темпом 15–20%.

Это стало ключевой причиной для правительства, во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, приостановить дополнительные меры поддержки ипотеки, считая их неспособными существенно изменить ситуацию в условиях текущей экономической нестабильности.

Инфляционное давление на ипотеку и строительный сектор

Высокий уровень инфляции особенно остро сказывается на стоимости строительства, что ведет к повышению цен на жилье и снижению доступности ипотечных кредитов. Хуснуллин подчеркнул, что любые государственные меры поддержки в таких условиях будут иметь лишь временный эффект и не приведут к долгосрочному улучшению доступности жилья.

Остановка и пересмотр льготных программ

С лета 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8%, но программа «Семейной ипотеки» под 6% была продлена до 2030 года. В октябре правительство выделило дополнительные средства на субсидирование ставок по этой и другим льготным программам, хотя новые решения по поддержке в текущих инфляционных условиях не планируются до стабилизации экономической ситуации.

Будущие способы поддержки ипотечных кредитов

В правительстве обсуждаются новые предложения, которые могут помочь застройщикам и покупателям жилья, включая защиту прав застройщиков при продаже жилья в рассрочку и улучшение условий работы ссудо-сберегательных касс и ЖСК. Эти меры могут стать основой для дальнейшей поддержки ипотеки, когда ситуация с инфляцией улучшится.

Изменения ставок по ипотеке

В ответ на инфляционные процессы крупнейшие банки, такие как Сбербанк и ВТБ, пересмотрели условия по ипотеке, значительно повысив ставки. Например, Сбербанк установил минимальную ставку на новостройки 24,9%, а ВТБ увеличил минимальный первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1% для некоторых клиентов.

Взгляд в будущее: поддержка ипотечного рынка

Хуснуллин подтвердил, что правительство внимательно следит за экономической ситуацией и готово к введению новых мер по поддержке ипотеки, как только инфляция начнет снижаться. Это даст возможность стабилизировать рынок жилья и улучшить условия для покупателей.

Высокий уровень инфляции временно заморозил дополнительные меры государственной поддержки ипотеки в России, но есть перспективы для введения новых программ по улучшению доступности жилья при стабилизации экономической ситуации, сообщает forbes.ru.

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