Никаких кредитов и ипотек: Набиуллина предрекла россиянам новые беды

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25 октября 2024 года Совет директоров Банка России объявил о повышении ключевой ставки до 21% годовых, увеличив её на 200 базисных пунктов.

Это стало решительным шагом в ответ на стремительно растущую инфляцию, которая к октябрю достигла 8,4%. При сохранении высокого внутреннего спроса и увеличении инфляционных ожиданий Банк России счел необходимым усилить денежно-кредитную политику, чтобы поддержать стабильность экономики и контролировать цены.

Почему Банк России повысил ключевую ставку?

  • Рост инфляции. Годовая инфляция к октябрю 2024 года достигла 8,4%, что существенно выше цели. Сентябрьский прирост цен ускорился до 9,8%, тогда как еще в августе показатель составлял 7,5%. Этот значительный рост связан с увеличением внутреннего спроса и ограниченностью предложения, что подтолкнуло цены вверх.
  • Увеличение инфляционных ожиданий. Население и бизнес ожидают дальнейшего повышения цен, что укрепляет инфляционные ожидания и усиливает давление на экономику. По мнению Банка России, высокие инфляционные ожидания требуют жесткой монетарной политики для стабилизации цен и снижения краткосрочной инфляции.
  • Высокий спрос и бюджетные расходы. Расширение внутреннего спроса, в том числе за счет дополнительных бюджетных расходов, оказывает проинфляционное воздействие. В таких условиях ужесточение денежно-кредитной политики становится необходимым для сдерживания инфляции и поддержки ценовой стабильности.

Прогноз по инфляции: ожидания на будущее

Банк России рассчитывает, что инфляция будет снижаться в 2025 году, достигнув 4,5–5,0%, и вернется к целевому уровню 4% к 2026 году. В случае, если инфляционное давление не ослабнет, регулятор готов рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки на следующих заседаниях.

Как повышение ставки повлияет на россиян и бизнес?

  • Рост ставок по кредитам и депозитам. Увеличение ключевой ставки приведет к росту ставок по ипотечным и потребительским кредитам, что ограничит доступность займов для населения. В то же время вклады станут более привлекательными для вкладчиков благодаря повышению процентных ставок.
  • Снижение потребительской активности. Более дорогие кредиты могут снизить уровень потребления, что повлияет на общую инфляцию. Это — один из инструментов Банка России для стабилизации цен на рынке.
  • Усложнение условий для бизнеса. Повышение ставок создаст дополнительные трудности для компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, так как доступ к финансированию станет менее доступным. Это может отразиться на инвестиционной активности и уровне занятости.

Резкое повышение ключевой ставки до 21% отражает стремление Банка России стабилизировать ситуацию на рынке и сдержать инфляцию. Эти меры направлены на то, чтобы вернуть цены к целевому уровню и укрепить экономическую устойчивость страны.

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